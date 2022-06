W środę w ciągu dnia będzie przybywało chmur, z których po południu może spaść przelotny deszcz. Temperatura miejscami wyniesie nawet 25 st. C - powiedziała synoptyczka IMGW Ewa Łapińska.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Środa zapowiada się ciepło, jednak po południu pogoda zacznie się pogarszać - przekazała PAP synoptyczka IMGW Ewa Łapińska. W ciągu dnia przybywać będzie chmur, z których po południu wystąpią przelotne opady - dodała.

Na północnym wschodzie Polski nadal występować mogą burze. Gwałtownych opadów mogą spodziewać się mieszkańcy Suwalszczyzny oraz Warmii i Mazur.

Na Zachodzie i Północy kraju wystąpią przejaśnienia.

Maksymalna temperatura na Wybrzeżu oraz na Podhalu wyniesie około 18-19 st. C, w centrum 23 st. C. Najcieplej będzie na Ziemi Lubuskiej, gdzie temperatura wyniesie ok. 25 st. C.

Przez cały dzień będzie wiał umiarkowany wiatr.