Czeka nas chłodny dzień, termometry pokażą od kilku do kilkunastu stopni w różnych regionach kraju. W nocy z poniedziałku na wtorek lokalnie termometry wskażą nawet zero stopni - powiedziała PAP Barbara Wrzesińska, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

Zdaniem synoptyków, w porównaniu do niedzieli, poniedziałek w większości kraju nie przyniesie większych zmian pod względem pogody. Na wschodnich krańcach Polski i na zachodniej części Wybrzeża będzie padał deszcz. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami.

W poniedziałek do zachodu słońca może słabo padać wzdłuż wschodniej granicy kraju. Także w zachodniej części Pomorza spodziewamy się przelotnych opadów. Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno, ale z przejaśnieniami i bez deszczu, a w centrum Polski nawet z rozpogodzeniami. Będzie raczej chłodno, bo w dzień maksymalna temperatura wyniesie od 6-8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 10 stopni w Warszawie, po 14-16 stopni na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych - powiedziała Wrzesińska.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura w Zakopanem spadnie do 0 stopni Celsjusza. Na przeważającej części kraju termometry wskażą od 3 do 6 stopni. Najcieplej będzie w zachodniej części Wybrzeża, gdzie temperatura może dojść do około 11 stopni. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Słabe i przelotne deszcze spadną wzdłuż wschodniej granicy Polski i na Pomorzu.