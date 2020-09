Policjanci z Olsztynka zatrzymali poszukiwanego 50-latka z Pruszkowa. Mężczyzna, pomimo że nie jest księdzem, chciał odprawić mszę w jednym z kościołów na terenie powiatu olsztyńskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Do zdarzenia doszło w niedzielę 30 sierpnia. Nietrzeźwy mężczyzna wszedł do kościoła w powiecie olsztyńskim do zakrystii. Próbował nałożyć strój duchownego i odprawić mszę, mimo, że nie jest księdzem.

Gdy zakonnica zwróciła mu uwagę, mężczyzna stał się wobec niej agresywny. Po chwili na miejscu pojawił się policyjny patrol, który wylegitymował sprawcę interwencji. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec Pruszkowa.

Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie, gdyż miał odbyć karę 181 dni pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariusza publicznego.



Mężczyzna został zatrzymany i prawdopodobnie trafi do aresztu.