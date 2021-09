​Mieszkańcy Goleniowa zbierają podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza Roberta Krupowicza. Komitet zarzuca mu podejmowanie niekorzystnych działań dla gminy.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Wśród pomysłodawców referendum jest szef lokalnych struktur Konfederacji Marek Sowiński, który zarzucał Krupiewiczowi m.in. zamieszanie w związku z nieprzedłużeniem umowy na odbiór śmieci od mieszkańców przed Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Do sanepidu i wojewody skierowano zawiadomienie o sprowadzeniu zagrożenia sanitarnego.

Jak podaje goleniow.naszemiasto.pl, komitet ma teraz 60 dni na zebranie wymaganej liczby podpisów. Musi to być 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy, czyli 2800 osób. Jeśli się uda, to w ciągu 30 dni komisarz wyborczy ma obowiązek wydać postanowienie o przeprowadzeniu głosowania lub odrzuceniu wniosku.

Jeśli do referendum dojdzie, to by było ono ważne, głos musi oddać ponad 8,3 tys. osób, czyli 3/5 tych, którzy uczestniczyli w wyborach, w których wybierano burmistrza.