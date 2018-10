Obraz podpisany Marc Chagall przechwycony we wrześniu na wschodniej granicy prawdopodobnie nie jest oryginałem - taką opinię przekazał celnikom biegły. Prawdopodobnie – bo nie był do końca pewny. Jednak rozstrzygnięcia tej sprawy raczej nie doczekamy się nigdy. Człowiek, który 4 września próbował wwieźć do Polski obraz, twierdził, że otrzymał go w formie darowizny od ojca. Jak powiedział, wydaje mu się, że jest to oryginalne dzieło. 51-letni obywatel Ukrainy przewoził obraz na tylnym siedzeniu skody. Płótno było przykryte kurtką.

