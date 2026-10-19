Całe życie zawodowe płacisz, a emeryturę pobierasz tylko tyle lat. ZUS ujawnia

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Przez całe zawodowe życie odkładamy składki na emeryturę, licząc na spokojną starość. Ale ile lat faktycznie pobieramy świadczenie z ZUS? Oto najnowsze dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ujawnione portalowi Interia.

Przeciętna emerytura i wiek emerytalny

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku i spełnieniu wymogów dotyczących okresu składkowego, można złożyć wniosek o emeryturę.

Przeciętne świadczenie emerytalne w sierpniu 2026 roku wyniosło 4 535,94 zł brutto. Ale jak długo faktycznie korzystamy z tych pieniędzy?

ZUS podaje konkretne liczby

Redakcja Interia Biznes zwróciła się do ZUS z pytaniem o realny czas pobierania emerytury przez Polaków. Odpowiedź może być dla wielu zaskakująca. W 2025 roku przeciętny okres pobierania emerytury wyniósł 17 lat i 6 miesięcy. Co ciekawe, długość ta różni się w zależności od płci:

Mężczyźni: 15 lat i 5 miesięcy

Kobiety: 20 lat i 4 miesiące

To oznacza, że kobiety cieszą się emeryturą średnio o prawie 5 lat dłużej niż mężczyźni.

Prognozy GUS kontra rzeczywistość ZUS

Główny Urząd Statystyczny co roku aktualizuje prognozy dotyczące dalszego trwania życia. Na ich podstawie ZUS wylicza wysokość emerytury, dzieląc zgromadzone środki przez przewidywaną liczbę miesięcy życia. Według najnowszych prognoz 60-latek ma przed sobą jeszcze średnio 268,9 miesięcy życia (ponad 22 lata), a 65-latek – 222,7 miesiąca (około 18,5 roku).

Jednak realne dane ZUS pokazują, że świadczenie pobieramy krócej niż wynikałoby to z prognoz GUS.

Co oznaczają te dane dla przyszłych emerytów?

Dane ZUS pokazują, że choć przez dziesiątki lat odkładamy składki, to przeciętnie pobieramy emeryturę przez kilkanaście lat.

Różnice między prognozami a rzeczywistością wynikają m.in. z tego, że nie każdy dożywa wieku emerytalnego, a także z indywidualnych decyzji dotyczących momentu przejścia na emeryturę.