RMF24

Maciej Ś., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, usłyszał zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Wczoraj został przesłuchany, a następnie zwolniony do domu. Zarzuty usłyszał także były prezes Fundacji Cezary J.

Wobec Macieja Ś. śledczy zastosowali środki zapobiegawcze - zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Podobne środki objęły także Cezarego J., byłego prezesa Fundacji. Cezary J. wczoraj usłyszał zarzuty prokuratorskie i został zwolniony do domu.

Jak poinformował prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak, zarzuty dotyczą m.in. nielegalnego finansowania partii politycznych PiS i Solidarnej Polski. Prokurator wyjaśnił, że nie chodzi w tym przypadku o środki finansowe, tylko o usługi marketingu politycznego.

Według Rybczaka zebrany materiał dowodowy uzasadnił postawienie obu podejrzanym zarzutów popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków wynikających z pełnionych przez nich funkcji w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej poprzez realizację i sfinansowanie kampanii medialnej „Sprawiedliwe Sądy” w 2017 roku.

„Sprawiedliwe Sądy”

Rybczak podkreślił, że kampania „w swej treści i przeznaczeniu” była sprzeczna z celami statutowymi Fundacji. Szkoda majątkowa wyrządzona fundacji miała wynieść nie mniej niż 8 milionów 400 tysięcy złotych.

– Jednocześnie, wbrew przepisom ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, przekazano na rzecz partii politycznych Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska wartości niepieniężne wycenione na tę kwotę w postaci usług marketingu politycznego adresowanych do przestrzeni publicznej w ramach wskazanej kampanii – podkreślił prok. Rybczak.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia.

Przestępstwo zarzucane podejrzanym zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa Polskiej Fundacji Narodowej

O zatrzymaniach w związku ze sprawą Polskiej Fundacji Narodowej poinformował wczoraj Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych Jacek Dobrzyński.

„CBA na polecenie prokuratury zatrzymało Macieja Ś. i Cezarego J., którzy jako członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej uruchomili w 2017 środki fundacji na kampanię 'Sprawiedliwe Sądy', polegającą przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego” - napisał na platformie X koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Sprawę skomentował wczoraj także Dariusz Joński, europarlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej.

„W latach 2016-2023 Polska Fundacja Narodowa przepaliła ponad 400 milionów złotych pochodzących ze spółek z udziałem Skarbu Państwa! W 2016 roku, kiedy zarejestrowano Polską Fundację Narodową, Maciej Ś. stał się jej twarzą, a oficjalnie członkiem zarządu. Tę funkcję pełni do września 2018 roku. Łącznie na wynagrodzenia pracowników PFN wydała w latach 2017-2023 ponad 41 milionów złotych” - stwierdził Joński.

Na ten temat wypowiedział się też Przemysław Czarnek z PiS. Według niego to „Ostatnie podrygi gnijącej koalicji”.