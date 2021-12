​Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu burmistrzowi dzielnicy Włochy Arturowi W. oraz przedsiębiorcy Sabriemu B. - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Były burmistrz warszawskich Włoch odpowie przed sądem za przyjęcie 200 tys. złotych łapówki, a przedsiębiorca o wręczenie jej.

Były burmistrz dzielnicy Włochy Artur W. (P) wyprowadzany po przesłuchaniu w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazała, że akt oskarżenia przeciwko Arturowi W. oraz Sabriemu B. został skierowany 29 listopada do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Artur W. oskarżony został o to, że przyjął łapówkę w postaci 200 tys. złotych w związku z pełnieniem funkcji burmistrza. Drugiemu oskarżonemu - Sabriemu B. zarzucono natomiast wręczenie wskazanej korzyści - tłumaczyła prokurator.



Według ustaleń śledczych do przekazania łapówki doszło pod koniec października 2019 roku w Raszynie. Artur W. na spotkanie miał przyjechać skodą, a Sabri B. mercedesem. Obaj mężczyźni mieli wyjść z samochodów, a następnie W. otworzył tylne drzwi w swoim samochodzie. Wtedy B. miał wrzucić torbę z 200 tys. złotych w gotówce. Po spotkaniu Artur W. - według śledczych - miał pojechać na inną posesję, gdzie chciał schować pieniądze.



Burmistrz - według prokuratury - w zamian za łapówki wydawał decyzje administracyjne, korzystne dla dewelopera. Te decyzje dotyczyły warunków zabudowy. Załatwiać miał też podobne decyzje w innych warszawskich urzędach.

W trakcie śledztwa obaj podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.



Za zarzucane im w akcie oskarżenia czyny grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.



Obaj podejrzani po zatrzymaniu zostali aresztowani na trzy miesiące. Areszt był kilkakrotnie przedłużany. W lipcu 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Sabri B. może opuścić areszt za poręczeniem majątkowym w wysokości 2 mln zł. Z kolei pod koniec września 2020 roku areszt opuścił były burmistrz dzielnicy Włochy Artur W.