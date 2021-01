​Na pół roku więzienia i pół roku prac społecznych została skazana była nauczycielka jednej ze szkół w gminie Zbójna na Podlasiu. Kobieta - zdaniem łomżyńskiego sądu - uprowadziła 14-latka i uprawiała z nim seks. Wyrok nie jest prawomocny.

/ pixabay.com / Pixabay

Była nauczycielka ma wykonywać prace społeczne przez pół roku, w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Ma też zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 50 metrów do nieletniego i kontaktowania się z nim w jakikolwiek sposób przez 3 lata. Sąd orzekł też 7-letni zakaz wykonywania przez skazaną zawodu nauczyciela. Kobieta musi tez zapłacić pokrzywdzonemu 15 tys. zł tytułem nawiązki.



35-latka dobrowolnie poddała się karze.



Podstawą śledztwa łomżyńskiej prokuratury rejonowej było zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Złożyli je najpewniej rodzice nastolatka.



Cytat Oskarżonej zarzucono popełnienie dwóch przestępstw: uprowadzenia wbrew woli rodziców małoletniego poniżej lat 15 oraz kilkukrotnego obcowania płciowego z małoletnim - podawała prokuratura w komunikacie.

Prokuratura przyznała, że kobieta była zatrudniona jako nauczyciel w szkole podstawowej w miejscowości Kuzie w gminie Zbójna. Obecnie już tam nie pracuje.

Wobec skazanej był wtedy czasowo stosowany tymczasowy areszt.

Stało się tak, bo nie stosowała się ona do tzw. wolnościowych środków zapobiegawczych, takich jak zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym.



Według Kodeksu karnego, kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze od 2 do 12 lat więzienia.