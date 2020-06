Jak podaje IMGW, w całym kraju obowiązują alerty przed burzami z gradem. W woj. dolnośląskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, opolskim i części woj. warmińsko-mazurskiego wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W tych rejonach kraju prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, oraz porywami wiatru do 80-90 km/h.



Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują natomiast dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskim i części warmińsko-mazurskiego. Dla pozostałej części kraju wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. W tych regionach mogą wystąpić burze z deszczem od 15 mm do 30 mm, a także porywy wiatru do 80-90 km/h.





W całym kraju mogą wystąpić burze z gradem / IMGW-PIB / Internet

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Zalane ulice i garaże

W Bytomiu woda zalała piwnice, garaże, część niektórych ulic, a także mieszkania na parterze. Deszcz padał przez kilkanaście minut, ale opady były tak intensywne, ze studzienki kanalizacyjne nie były w stanie przyjmować takiej ilości wody.

Jak wynika z informacji Urzędu Miasta, najtrudniejsza sytuacja jest w okolicy ważnego dla ruchu w mieście skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Kolejowej, na odcinku ulicy Piłsudskiego między ulicami Chrobrego a Piekarską, na ulicy Katowickiej w rejonie przystanku Bytom Głęboka, a także poza centrum - w okolicach supermarketów przy ulicach Frenzla i Zabrzańskiej.