IMGW wydało po południu alert przed burzami z gradem dla 12 województw. Południe Małopolski oraz część woj. śląskiego i podkarpackiego objęto ostrzeżeniem drugiego stopnia.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Alertem pierwszego stopnia objęte są województwa: podkarpackie, małopolskie, śląskie, lubelskie, mazowieckie (południowa i centralna część), opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie, łódzkie, lubuskie, wielkopolskie oraz cześć kujawsko-pomorskiego.

Na tym terenie IMGW prognozuje burze z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, a lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla południa woj. małopolskiego, podkarpackiego oraz śląskiego. Instytut ostrzega przed burzami z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami również może padać tam grad.

Sprawdź, gdzie jest burza!

Aktualne ostrzeżenia IMGW





Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia oraz życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.