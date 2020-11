"W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości żądamy od premiera Morawieckiego poparcia dobrych rozwiązań budżetowych, od tego zależy przyszłość nie tylko nas, ale przyszłość naszych dzieci i wnuków" – mówił w Warszawie lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, odnosząc się do unijnego budżetu. W jego opinii, "weto to marzenie Kaczyńskiego". "To on, kiedy są trudne czasy, próbuje znaleźć jakiegokolwiek wroga, wcześniej byli to nauczyciele, lekarze, polskie kobiety, dzisiaj próbuje tę uwagę przesunąć w stronę Unii Europejskiej. Raz jeszcze chce podkreślić, weto dla tego budżetu będzie działaniem szkodliwym dla Polski, przede wszystkim szkodliwym dla Polek i Polaków" - podkreślał lider PO.

Przewodniczący PO Borys Budka (C) składa kwiaty przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w parku Ujazdowskim w Warszawie /Wojciech Olkuśnik /PAP

