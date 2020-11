Pomnik dzieci nienarodzonych został zdewastowany na cmentarzu w Brzezówce w gminie Hażlach na Śląsku Cieszyńskim. Nieznany sprawca, prawdopodobnie nocą z soboty na niedzielę, oblał monument czarną farbą – poinformował wójt Grzegorz Sikorski.

Samorządowiec zgłosił sprawę na policję.

"Kolejna granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona. O ile mogę zrozumieć całą złość i bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas. To nie mogę pojąć, komu i czemu miał służyć ten akt wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Brzezówce. (...) Jakim trzeba być człowiekiem, aby pod osłoną nocy wylać farbę na pomnik dzieci nienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie" - napisał na swoim profilu facebookowym wójt gminy Hażlach Grzegorz Sikorski.



Pomnik ufundowała jedna z hażlaskich firm. "Jest dla wielu z nas miejscem symbolicznym, gdzie przychodziliśmy zapalić znicz i pomodlić się za dzieci nienarodzone" - pokreślił wójt.



Samorządowiec w rozmowie z PAP powiedział, że o dewastacji poinformował już firmę, która sfinansowała budowę pomnika. Sprawdzą, czy da się to wyczyścić, czy też trzeba będzie myśleć nad nowym pomnikiem - zaznaczył.



Sikorski wyraził nadzieję, że sprawca zostanie zatrzymany i pokryje koszt naprawy szkód.



Pamiętajmy, w gminie Hażlach nie ma zgody na wandalizm oraz agresję - podkreślił.