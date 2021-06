Boże Ciało, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z ważniejszych świąt katolickich. Wypada zawsze w czwartek, 60 dni po Wielkanocy.

Procesja z 2003 w warszawskim Ursusie. Zdjęcie archiwalne. / RMF FM

W tym roku Wielkanoc obchodziliśmy 4 kwietnia, dlatego Boże Ciało wypada w najbliższy czwartek, 3 czerwca. Zgodnie z obowiązującą ustawą z 18 stycznia 1951 roku jest to święto nakazane, czyli dzień wolny od pracy. Daje to szansę na skorzystanie z długiego weekendu, wystarczy wziąć wolne w piątek, co pozwala na czterodniowy wypoczynek.

Czy będą procesje w Boże Ciało?

Centralnym punktem obchodów uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej potocznie Bożym Ciałem, jest w Polsce msza św. i procesja eucharystyczna.

W tym roku procesje odbędą się zgodnie z planem, ale na trochę innych zasadach. Będą przeprowadzane zgodnie z przepisami sanitarnymi, w tym głównie limitu 1,5 metra odległości między uczestnikami. W każdej parafii ostateczne decyzje dotyczące formy procesji należą do urzędujących tam biskupów oraz proboszczów.

W Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Białymstoku ulicami przejdą centralne procesje Bożego Ciała.

W komunikacie opublikowanym na stronie archidiecezji krakowskiej czytamy, że centralne obchody rozpoczną się o godz. 9.00 mszą św. sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed katedrą wawelską.



Następnie Drogą Królewską przejdzie pod bazylikę Mariacką, zatrzymując się przy kolejnych ołtarzach, zbudowanych przy kościołach świętego Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Wojciecha. Przed bazyliką Mariacką zostanie odprawiona msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w eucharystii na wzgórzu wawelskim.



W archidiecezji poznańskiej centralna procesja eucharystyczna jak co roku wyruszy z kościoła Bożego Ciała przy ul. Strzeleckiej po mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami: Krakowską, Garbary, Wielką i Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Zakończenie procesji przewidziane jest o godz. 13.00 na placu katedralnym.



Z kolei w archidiecezji gdańskiej centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ulicami Gdańska rozpoczną się mszą św. o godz. 10.00 w bazylice Mariackiej. Eucharystii przewodniczyć będzie metropolita gdański abp Tadeusz Wojda.

Po mszy św. odbędzie się tradycyjna procesja, która przejdzie ulicami: Piwną, Chlebnicką, Kuśnierską, Długi Targ, Długą, Tkacką, Węglarską, Pańską i Katarzynki na plac przed bazyliką św. Brygidy. Ołtarze zlokalizowane będą na przedprożu Ratusza Głównego Miasta, przy siedzibie Rzemiosła Gdańskiego, przy bazylice św. Mikołaja i przed bazyliką św. Brygidy.

Centralna procesja Bożego Ciała przejdzie także ulicami Białegostoku. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 mszą św. przed archikatedrą. Eucharystii przewodniczył będzie abp senior Edward Ozorowski, a homilię wygłosi bp. Henryk Ciereszko, który następnie poprowadzi ulicą Rynek Kościuszki i Lipową do kościoła św. Rocha tradycyjną procesję eucharystyczną.

Historia Bożego Ciała

Bezpośrednią przyczyną ustanowienia święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia Julianny Cornillon z Francji, która w 1209 r. miała widzenia jasnej tarczy księżyca z zarysowaną ciemną plamą. Miało sugerować, że wśród świąt kościelnych brakuj dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.



Biskup Robert w 1246 r. ustanowił takie święto dla diecezji Liege. W 1252 r. zostało ono rozszerzone na Germanię. W 1264 r. papież Urban IV bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła. Stało się to rok po cudzie eucharystycznym w Bolsenie we Włoszech - wówczas zaczęła krwawić hostia w rękach księdza wątpiącego w transsubstancjację (przemiana chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa).



W Polsce pierwszy raz obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker.

Głównym celem obchodów Bożego Ciała jest publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddanie mu czci i podziękowanie za łaski płynące przez ten sakrament, a także przebłaganie go za zniewagi wyrządzone przez słabość i oziębłość ludzką oraz bluźnierstwa niewiernych. Od czasów reformacji, która zakwestionowała obecność Chrystusa pod postacią chleba i wina, procesje Bożego Ciała stały się manifestacją wiary.

Data tej uroczystości nie jest przypadkowa. Boże Ciało ma na celu dziękczynienie Bogu za sakrament Eucharystii, dlatego jego termin został ustanowiony na pierwszy czwartek po Okresie Wielkanocnym, który trwał 8 tygodni licząc od Niedzieli Zmartwychwstania. Podliczając wszystko dokładnie wychodzi 56 dni, dlatego należy dodać jeszcze 4, te upływające między niedzielą a czwartkiem.