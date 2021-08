Policjanci zatrzymali 21-letniego mieszkańca Gdyni, który ranił nożem 16-latka. Pokrzywdzony został przewieziony do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło w piątek około 21:30 na ulicy Morskiej. Wstępnie ustalono, że między mężczyznami doszło do szamotaniny, podczas której 21-latek ugodził nożem 16-latka. Pokrzywdzony z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Mundurowym udało się schwytać napastnika. Był pijany, badanie alkomatem wykazało, że miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. 21-latek prawdopodobnie usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.

Śledczy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Zbierają materiały, zabezpieczyli monitoring i przesłuchują świadków - mówi Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.