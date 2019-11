Zarzut pobicia usłyszał 17-latek, który w miniony czwartek brał udział w bójce w centrum Stargardu pod Szczecinem. Dwie osoby z ranami zadanymi nożem trafiły do szpitala. Dziś zapadnie decyzja w sprawie tymczasowego aresztu dla nastolatka.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

17-latek to nie jedyny uczestnik zajścia. Policjanci ustalili, że napastników było trzech. Dwóch zostało zatrzymanych. To właśnie 17-latek, który czeka na doprowadzenie do prokuratury oraz 15-latek, który ze względu na młody wiek został zwolniony do domu.

Poszukiwany jest jeszcze trzeci z mężczyzn, ten który według relacji kompanów miał zaatakować nożem. Policjanci wiedzą jak się nazywa, ale jak dotąd nie udało się go zatrzymać.

17-latek usłyszał w niedzielę zarzut pobicia. Po przesłuchaniu w prokuraturze, śledczy zdecydują dziś, czy będą wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla nastolatka.

Do zdarzenia w Stargardzie w woj. zachodniopomorskim doszło w czwartek tuż po godzinie 21:00 w okolicy Galerii Starówka. Dwaj mężczyźni w wieku 25 i 26 zostali odwiezieni do szpitala.