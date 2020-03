Bóbr ugryzł mieszkankę powiatu zwoleńskiego na Mazowszu. Zwierzę zaatakowało kobietę w domowej kotłowni. Nie wiadomo, jak się tam znalazło. Kobieta trafiła do szpitala.

Bóbr, zdj. ilustracyjne / Pixabay

Do nietypowym zdarzeniu, doszło na jednej z posesji w Czarnolesie w sobotę przed południem. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, kobiecie udzielali już pomocy ratownicy pogotowia ratunkowego. Okazało się, że ugryzł ją dużych rozmiarów bóbr, który dostał się do domowej kotłowni - poinformował komendant zwoleńskiej straży pożarnej bryg. Paweł Potucha. Kobieta została przewieziona do szpitala - dodał.

Strażacy złapali bobra do klatki i przekazali go pracownikom gminy.

Zwierzę ma być poddane obserwacji, w celu wykluczenia ewentualnych chorób, m.in. wścieklizny.

