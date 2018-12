"Z jednej strony jest to pewien element parlamentarnej gry. Polityka jest dzisiaj teatrem i to jest pewien spektakl, w którym premier chciał potwierdzić swoją pozycję i swoje poparcie” - mówi senator PiS Aleksander Bobko. Odpowiadał mu senator PO Mieczysław Augustyn: "Wszyscy widzieliśmy te smutne miny posłów i senatorów PiS-u brak entuzjazmu, niepewność. Premier po burzliwym i smutnym zgromadzeniu, chciał się upewnić, czy dysponuje poparciem swojego klubu w 100 procentach. Premier zderza się teraz z rzeczywistością ekonomiczną, realiami politycznymi, jest przed kolejną fazą kryzysu KNF. (...). Dla mnie jest to symptom, że premier nie był pewny poparcia" - mówił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Jeśli idzie o jakość w współpracy z opozycją, jest wiele do zrobienia z obu stron. Nie raz mówiłem o tym w Senacie, że dla każdego rządu dobra opozycja jest po prostu potrzebna i tutaj mamy do kolegów z opozycji wiele uwag, co do jakości ich działania - mówił Bobko.

Odpowiadając na pytanie Marcina Zaborskiego, za co mógłby pochwalić Mateusza Morawieckiego, senator PO mówił: Jest dosyć sprawnym aktorem, sprawniejszym niż Beata Szydło. Wydaje mi się, że powoli widać, że między tym co premier mówi, a tym jak wygląda Polska i jej sprawy jest przepaść. Pan premier wzywa nas do współpracy, ale w czym? Mamy przyłożyć rękę do dalszej dewastacji Polski na arenie międzynarodowej? - mówił gość Marcina Zaborskiego.

Marcin Zaborski, RMF FM: Panie senatorze, klub PiS nie uszczuplał, koalicja się nie rozpadła, a premier wychodzi na mównice w Sejmie i mówi do posłów: "Poproszę Was o wotum zaufania, musze być pewny, że mam mandat od izby". Do tej pory premier nie miał pewności, że ma mandat do rządzenia i reformowania kraju?

Aleksander Bobko, senator Prawo i Sprawiedliwość: Nie no, myślę, że premier ma chyba takie poczucie, ale...

To pan rozumie co się wydarzyło?

Rozumiem. Z jednej strony jest to element parlamentarnej gry...

Czyli tetr nam pan premier zafundował?

Polityka jest dzisiaj teatrem i to był pewien spektakl, w którym premier chciał potwierdzić swoją pozycję i swoje poparcie. Ja mam takie wrażenie - dzisiaj częściowo słuchając przemówienie premiera - ze premier miał trochę nadzieję, ona chyba okazała się płonna, usłyszeć choćby jedno czy dwa dobre słowa od opozycji. Mówię to całkiem poważnie. Ja myślę, że to potwierdzenie pozycji stabilności rządu w Polsce ma znaczenie na tle europejskim, bo akurat w kilku krajach naszych przyjaciół rządy przeżywają pewne trudności nazwijmy to. Może premier chciał uzyskać taki efekt, że Polska jest krajem stabilnym z poparciem dużej większości w parlamencie.

Pytanie do senatora Augustyna, bo chce przypomnieć słowa, które padły na mównicy. "Od jutra w Brukseli muszę mieć pewność, że dysponuję większością, która pozwoli mi kontynuować prace w parlamencie i w rządzie, jako szefa rządu i koalicji większościowej. Bez tego nie będę skuteczny". Wie pan kto to powiedział?

Mieczysław Augustyn, senator Platforma Obywatelska: Przypuszczam, że premier.

Tak, tylko który?

No nie wiem.

To panu podpowiem. Premier Donald Tusk dzień przed szczytem UE w Brukseli poprosił o wotum zaufania w 2014 roku.

Dobre, ale tutaj moim zdaniem sytuacja jest odmienna. Wszyscy widzieliśmy te smutne winy posłów i senatorów na klubie PiS. Kompletny brak entuzjazmu, jakaś niepewność, którą było widać gołym okiem i wydaje mi się, że premier widocznie po tym burzliwym i smutnym zgromadzeniu chciał się upewnić czy rzeczywiście dysponuje poparciem swojego klubu w 100 proc. Może i również dlatego, nie ze względu na Brukselę, tylko ze względu na trudne dni, które są przed rządem Mateusza Morawieckiego, który zderza się teraz z rzeczywistością ekonomiczną, z realiami politycznymi, który jest przed kolejną fazą kryzysu wokół KNF, w który był uwikłany. Przed tym trudnym czasem postanowił zweryfikować to poparcie i dla mnie jest to raczej symptomem tego, że nie był jej pewny.

Premier Morawiecki mówił tak: "We współpracy z opozycją możemy wdrażać wspaniałą zmianę. Zapraszamy do niej. Opozycja ma wspaniałą rolę do odegrania, powinniśmy budować wspólnie razem". Panie senatorze, czy te słowa idą w parze z rzeczywistością? No bo jednak pamięta pan, co politycy PiS przed wyborami obiecywali, że np. w parlamencie po premierze będzie występował od razu lider opozycji, bo tak będzie dobrze dla polskiej debaty parlamentarnej. Obiecywali też Pakiet Demokratyczny. Nie ma tego wszystkiego.

Aleksander Bobko: To prawda, że jeśli idzie o jakość współpracy z opozycją, to jest wiele do zrobienia.

To dlaczego dzisiaj politycy opozycji mają wierzyć w te słowa?

Jest wiele do zrobienia z obu stron. To znaczy, ja nieraz mówiłem o tym - być może kolega potwierdzi w Senacie - że dla każdego rządu dobra opozycja jest po prostu potrzebna i mamy do kolegów z opozycji wiele uwag, co do jakości ich działania.

To może czas wyjąć Pakiet Demokratyczny z tej ciemnej szafy?

Mam taką nadzieję, nie wiem czy to będzie Pakiet, ale mam nadzieję, że przez ten rok - chociaż to będzie trudne, bo idą wybory, a to zawsze zaostrza tę przestrzeń współpracy między rządem i opozycją - ja mam taką nadzieję i Polska tego bardzo potrzebuje.





