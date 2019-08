Kardynał Zenon Grocholewski - w przeszłości bliski współpracownik Jana Pawła II - staje w obronie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Hierarcha w specjalnym liście pisze "o bezzasadnych atakach" na metropolitę krakowskiego po kazaniu, w którym padły słowa o "tęczowej zarazie".

Kard. Zenon Grocholewski / \Tytus Żmijewski / PAP



Treść listu została opublikowana na stronach internetowych Archidiecezji Krakowskiej. "Z wielką przykrością odbieram bezzasadne ataki na Księdza Arcybiskupa z powodu kazania wygłoszonego z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Z mojej strony bowiem nie dostrzegłem w treści tego kazania nic niewłaściwego, lecz, przeciwnie, realistyczne odczytanie rzeczywistości oraz poczucie odpowiedzialności, którym się Ksiądz Arcybiskup kierował, broniąc prawdy i dobra oraz prawa Bożego wobec narzucającej się obecnie ideologii" - czytamy w dokumencie. "W imię tej ideologii dopuszczono się nawet do niezwykle wulgarnego obrażania najświętszych dla nas rzeczy: Eucharystii, Matki Najświętszej oraz kapłaństwa. Boleśnie mnie dotknęły te bluźniercze zachowania" - podkreślił kard. Grocholewski. Jak dodał, każdy może wyrażać swoje poglądy, ale "godne wszelkiego potępienia są postawy pogardy i obrażania".

Kard. Grocholewski zapewnił w liście, że modli się za abp. Jędraszewskiego. "Mając na uwadze nauczanie Pana Jezusa (Mt 5, 44; Łk 6, 27-28), modlę się także za tych, którzy nas obrażają" - podsumował.

List z wyrazami wsparcia dla metropolity krakowskiego napisał również Prymas Czech kard. Dominik Duka. "Jako prymas Czech, przewodniczący Konferencji Biskupów Czeskich, arcybiskup Pragi i kardynał Kościoła rzymskokatolickiego przyłączam się do deklaracji przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (abp Stanisława Gądeckiego) i wzywam do podobnego kroku przedstawicieli episkopatów Słowacji i Węgier" - napisał. Zauważył, że tematy ideologii LGBT są, zgodnie z najnowszymi doniesieniami, rozszerzane o programy ateistyczne i satanistyczne. Jak przypomniały na swoich stronach internetowych krakowska kuria oraz Konferencja Episkopatu Polski, metropolita praski już w 2011 roku, w związku z pierwszą organizowaną w stolicy Czech paradą równości, poprosił ówczesnego burmistrza Pragi o rozważenie jego patronatu nad tym wydarzeniem zwracając uwagę, że jest to promowanie rozwiązłego stylu życia.

1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego arcybiskup Marek Jędraszewski mówił, że "czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa".