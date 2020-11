Obowiązująca od wczoraj ustawa covidowa wymaga kolejnej nowelizacji. Prawnicy z Uniwersytetu Jagiellońskiego wychwycili w niej błąd, który można rozumieć jako uchylenie kar za łamanie obostrzeń epidemicznych. Do ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych do istniejącego przepisu dopisano nowy, o zupełnie innej treści, z tym samym numerem artykułu. "To nie może tak zostać, powinno dojść do kolejnej nowelizacji" - ocenia w rozmowie z RMF FM dr Wojciech Górowski z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

