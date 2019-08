W Białymstoku doszło do rozszczelnienia cysterny z łatwopalną substancją. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Trwa przepompowywanie substancji do sprawnej cysterny.

Cysterna stoi na parkingu przy ulicy Octowej, niedaleko izby celnej. Ze wstępnych informacji strażaków wynika, że znajduje się w Polsce w ramach tranzytu.



Rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Ostrowski powiedział, że strażacy po południu dostali informację o wycieku z tej cysterny. Znajduje się w niej łatwopalna substancja używana prawdopodobnie do produkcji żywic epoksydowych. W urządzeniu jest około 26 tys. litrów substancji chemicznej.



Strażacy zabezpieczyli również teren, by nie doszło do skażenia środowiska i substancja nie dostała się np. do studzienek kanalizacyjnych.



W akcji biorą udział strażacy ratownictwa chemicznego. Na miejscu są również funkcjonariusze celno-skarbowi, inspektorzy ochrony środowiska. Ulica Octowa jest zamknięta dla ruchu.