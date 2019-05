Po nocnych opadach w Zakopanem zalega kilka centymetrów śniegu i cały czas go przybywa. W Tatrach obowiązuje zagrożenie lawinowe pierwszego stopnia. Zdjęcia z zaśnieżonego Zakopanego dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Takie zdjęcie przesłała nam z Zakopanego pani Elżbieta / Gorąca Linia RMF FM /

Według synoptyków, opady śniegu w Zakopanem mają występować z przerwami i ustaną we wtorek po południu. Choć niska temperatura w okolicach połowy maja, czyli w dni tzw. "zimnych ogrodników" jest naturalna, to tak duże opady śniegu nie zdarzają się często o tej porze.



Tatrzański Park Narodowy informuje na swojej stronie internetowej, że warunki do uprawiania turystyki w Tatrach są typowo zimowe. Na szlakach zalega warstwa świeżego śniegu, a w partiach szczytowych jest go ponad metr. W górach panują bardzo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Opady śniegu i niski pułap chmur ograniczają widzialność i znacząco utrudniają orientację w terenie.

Biało nie tylko w Zakopanem

Ulica Zakopiańska w Rdzawce / Gorąca Linia RMF FM /



Na Gorącą Linię RMF FM dostaliśmy tez zdjęcia z innych miast na południu Polski, w których o poranku spadł śnieg. To fotografie m.in. z okolic Nowego Sącza, Zakopanego i Suchej Beskidzkiej.

Okolice Suchej Beskidzkiej dzisiaj rano / Gorąca Linia RMF FM /