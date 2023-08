W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w najbliższą niedzielę będzie można skorzystać z badań i porad specjalistów. Ośrodek organizuje Białą Niedzielę pod hasłem "Pierwszy dzwonek dla serca".

Biała Niedziela w ŚCCS w Zabrzu / Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu / Materiały prasowe

Choroby układu krążenia wciąż są pierwszą przyczyną zgonów w Polsce. Ponad 5,5 mln Polaków nie wie, że choruje na nadciśnienie, pół miliona osób żyje z niezdiagnozowaną cukrzycą. Dlatego tak ważna jest profilaktyka, szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia.

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu w już po raz 32. zaprasza na Białą Niedzielę. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem "Pierwszy dzwonek dla serca".

Chcemy zachęcić mieszkańców województwa śląskiego do badań profilaktycznych. Początek września to doskonała okazja, aby zadbać o zdrowie, wykonać niezbędne badania i zmienić swoje codzienne nawyki na lepsze. Oprócz przygotowania dzieci do szkoły, warto teraz pomyśleć również o sobie i o bliskich, szczególnie seniorach - zachęca prof. Piotr Przybyłowski p.o. dyrektora naczelnego Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

W niedzielę 3 września od godziny 9.00 do 13.00 w Poradni Kardiologicznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji kardiologa, diabetologa, psychologa a także dietetyków i fizjoterapeutów z SCCS. W gabinetach zabiegowych będzie można wykonać szereg badań: w tym EKG, pomiar ciśnienia, oznaczenie poziomu cholesterolu oraz glukozy. Na specjalnych stanowiskach będzie można wykonać również spirometrię oraz dokładną analizę składu ciała.

Podczas Białej Niedzieli będzie można odebrać też kopertę życia, w której umieszcza się najważniejsze informacje dla lekarzy i ratowników pogotowia o stanie zdrowia i przyjmowanych lekach.