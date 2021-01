Nocna akcja ratunkowa GOPR w Beskidzie Sądeckim. Goprowcy pomogli 6 osobom w samochodzie terenowym, których auto terenowe utknęło w śniegu.Według relacji ratowników, amatorzy off-roadu byli zupełnie nieprzygotowani do zimowych warunków.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Zgłoszenie o kłopotach sześciu osób do centrali GOPR w Krynicy dotarło za pomocą aplikacji Ratunek wczoraj przed godz. 22.

Okazało się, że znajduje się tam 6 osób, które zupełnie nieprzygotowane do warunków zimowych wybrały się autem terenowym na off-road. Niestety ich samochód ugrzązł w śniegu i nie byli w stanie sobie sami poradzić. W dodatku na zewnątrz panowała bardzo niska temperatura i padał śnieg - relacjonował ratownik dyżurny Krynickiej grupy GOPR.



Ratownicy GOPR dotarli do poszkodowanych samochodem terenowym oraz pojazdem gąsienicowym. Ratownicy wydostali samochód z śnieżnych zasp i zwieźli poszkodowanych do Tylicza. Działania zakończyły się około godz. 1 w nocy.



W górach intensywnie pada śnieg i jest mróz. Ratownicy GOPR apelują o rozwagę i ostrożność.