W ostatnich dniach pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz. W weekend z ciepłej i słonecznej aury będziemy mogli cieszyć się jeszcze w piątek, natomiast w sobotę temperatura spadnie i w całym kraju można spodziewać się deszczu.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Piątek

Prognoza pogody na piątek / Interia.pl / INTERIA.PL

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Na wschodzie kraju można się spodziewać przelotnych opadów deszczu.

Temperatura maksymalna od 12°C na wschodzie i miejscami nad samym morzem do 20°C na zachodzie. W rejonach podgórskich od 13°C do 15°C. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków północnych, na zachodzie południowo-wschodni. Wysoko w górach wiatr okresami umiarkowany i porywisty.

Sobota

Prognoza pogody na sobotę / Interia.pl / INTERIA.PL

W sobotę zachmurzenie będzie przeważnie duże, tylko na krańcach wschodnich małe i umiarkowane. Na zachodzie i w centrum kraju można spodziewać się opadów deszczu. Na zachodzie lokalnie burze.

Temperatura maksymalna od 13°C do 17°C, tylko na krańcach wschodnich od 17°C do 20°C, a nad samym morzem około 12°C. Wysoko w górach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, po południu na zachodzie skręcający na południowo-zachodni i zachodni.

W Sudetach wiatr dość silny i silny, do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. W czasie burz porywy do 70 km/h.

Niedziela

Prognoza pogody na niedzielę / Interia.pl / INTERIA.PL

W niedzielę niemal w całym kraju zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami burze.

Temperatura minimalna od 5°C do 9°C. Temperatura maksymalna od 13°C do 18°C, nad samym morzem około 12°C. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.