Czy z początkiem nowego roku szkolnego zastrajkują nauczyciele? Po odrzuceniu przez Sejm poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którymi średnie wynagrodzenie nauczycieli miałoby wzrosnąć od 1 maja nie o 4,4 proc. tylko o 20 proc., ZNP skierował do swoich ogniw ankietę z pytaniem m.in. o ewentualne formy protestu. Wyniki ankiet spływają do centrali związku. Zarząd Główny ZNP ma się zaznajomić z nimi w przyszłym tygodniu.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock / Nauczyciele i pracownicy szkół dyskutują na temat możliwości przeprowadzenia protestu. Mógłby się on odbyć we wrześniu. O opinię w formie ankiet Związek Nauczycielstwa Polskiego zapytał nie tylko swoich członków, ale też nauczycieli niezrzeszonych i pozostałych pracowników placówek. To odpowiedź - jak mówią związkowcy - na politykę antyedukacjną i antynauczycielską rządu. ZNP domaga się przed wszystkim pieniędzy. Argumentuje, że 20-procentowe podwyżki, o których mówi minister Przemysław Czarnek, dotyczą tylko 20 procent nauczycieli. Dla pozostałych podwyżka to zaledwie 4,4 pkt. proc. przy prawie 14-procentowej inflacji. "Dla stażysty jest to 120 zł, dla nauczyciela dyplomowanego ok. 170 zł podwyżki" - wylicza prezes ZNP Sławomir Broniarz. Niskie płace, to zdaniem Broniarza, powód, dla którego nauczyciele masowo odchodzą z pracy. Związkowcy nie zgadzają się też z pomysłem zatrudniania nowych nauczycieli na czas określony i z dodatkową biurokratyzacją, którą ma spowodować ocena pracy nauczyciela. Przygotowanym przez resort edukacji projektem zmian w Karcie Nauczyciela zajmuje się sejmowa komisja. Zobacz również: Mniejsze zainteresowanie wakacjami w Polsce. Najpopularniejsze Władysławowo

Sadzik: Chcemy pomagać konkretnie Opracowanie: Joanna Potocka