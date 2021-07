Po wakacjach w Polsce mają zacząć działać co najmniej cztery kolejne Centra Zdrowia Psychicznego. Chodzi o miejsca, w których osoby z problemami psychicznymi mogą otrzymać kompleksową pomoc. Na razie w ramach pilotażu w całej Polsce działają trzydzieści trzy takie punkty.

Jedno z nowych centrów ma działać w warszawskiej dzielnicy Bielany. Kolejne w powiecie wielickim w Małopolsce i w Lublinie.

Mamy przygotowane do wdrożenia Centrum w dawnym szpitalu imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tam Centra powinny zacząć działać po wakacjach - podkreśla koordynator Centrów, były minister zdrowia doktor Marek Balicki.

Problem polega na tym, że nawet mimo rozszerzenia sieci centrów wciąż daleko jest do zrealizowania planu, w którym Centrum Zdrowia Psychicznego działa w każdym powiecie w Polsce. Plan lekarzy psychiatrów zakłada, że końca przyszłego roku dostęp do Centrum blisko swojego miejsca zamieszkania będzie mieć około trzydziestu procent mieszkańców Polski. Teraz ma 12 procent.

Każde Centrum ma swój punkt zgłoszeniowy, który pracuje przez dziesięć godzin dziennie. Tam pacjent musi zostać przyjęty i dostać pomoc bez wcześniejszego umawiania się.

Eksperci liczą, że uwzględnienie psychiatrii w ramach tzw. recovery planu odbudowy zdrowia Polaków po pandemii przyspieszy rozpoczęcie działalności kolejnych centrów zdrowia psychicznego.

"Część reformy psychiatrii"

Wprowadzenie Centrów to część reformy psychiatrii w Polsce. Istotna zmiana dotyczy modelu finansowania takich punktów: pieniądze, które trafiają do Centrów, zależą nie - jak do tej pory - od liczby udzielonych konsultacji i innych świadczeń, ale od liczby mieszkańców na konkretnym terenie, który Centrum swoją opieką obejmuje. Docelowo jedna taka placówka ma odpowiadać na potrzeby około 150 tysięcy mieszkańców. Specjaliści podkreślają, że jest to model opieki środowiskowej, czyli bliskiej miejsca zamieszkania pacjenta, która nie polega na izolacji pacjenta.