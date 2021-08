Uwaga na barszcz Sosnowskiego! To roślina niebezpieczna zarówno dla ludzi, jaki dla zwierząt. Po czym ją rozpoznać i jak radzić sobie z poparzeniem.

Usuwanie barszczu Sosnowskiego w miejscowości Łaziska (gm. Orońsko) / Piotr Polak / PAP

Jedni mylą go z przerośniętym koprem, inni nazywają "zemstą Stalina". Barszcz Sosnowskiego potrafi boleśnie poparzyć. Jak go rozpoznać? Gdzie kwitnie ta groźna roślina?

Barszcz Sosnowskiego - co to za roślina

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną dwuletnią, dorastającą nawet do 3,5 m wysokości. W pierwszym roku wytwarza rozetę liściową, a w drugim wypuszcza pęd nasienny zakończony dużym kwiatostanem w formie pokaźnego baldachu, o średnicy nawet do 70 cm; po wydaniu nasion roślina zamiera.

Niektóre rośliny nie wypuszczają kwiatostanu w drugim roku i stają się rośliną wieloletnią. Liście wyrastające z rozety są duże i mogą osiągać nawet 2 m długości. Korzeń palowy wrastający do 2 m w głąb ziemi, w górnej części jest silnie rozgałęziony.

Na przełomie maja i czerwca drugiego roku wyrasta łodyga, zakończona kwiatostanem z białymi kwiatami. Nasiona dojrzewają w drugiej połowie lipca i mają zdolność kiełkowania do 4 lat.

Barszcz Sosnowskiego - gdzie występuje

Barszcz Sosnowskiego stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt, a także - ze względu na ekspansywny charakter - dla flory występującej na danym obszarze / Piotr Polak / PAP

Najkorzystniejszym siedliskiem występowania barszczu Sosnowskiego są wszelakie miejsca wilgotne w pobliżu cieków wodnych. Idealne dla tej rośliny są brzegi rowów melioracyjnych, kanałów odprowadzających wodę, brzegi rzek czy oczek wodnych.

Barszcz Sosnowskiego z łatwością rozprzestrzenia się wzdłuż cieków wodnych, kolonizując i wygrywając bezkonkurencyjnie w walce o miejsce, światło i wodę, zasiedla nowe miejsca i tworzy tym samym całe zwarte powierzchnie.

Zdaniem leśników, roślina ta staje się coraz bardziej uciążliwa także w terenach leśnych, do których ekspansywnie wkracza.

Barszcz Sosnowskiego - dlaczego jest niebezpieczny

Barszcz Sosnowskiego rosnący w miejscowości Łaziska (gm. Orońsko) / Piotr Polak / PAP

Największym zagrożenie ze strony barszczu Sosnowskiego stanowią wydzielane przez wszystkie części tej rośliny olejki eteryczne. Tworzą one naturalną ochronę rośliny przed owadami i patogenami, które w zależności od pory roku zmieniają się co do intensywności.

Związki te są bardzo niebezpieczne dla ludzi i w kontakcie z ludzką skórą przy świetle słonecznym powodują oparzenia II, a nawet III stopnia, a także zapalenie spojówek.

Działanie tych związków jest potęgowane przy wysokiej temperaturze i wilgotności powietrza.

Przy bezpośrednim kontakcie z barszczem Sosnowskiego objawy poparzenia pojawiają się od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, co sprawia, że roślina ta jest jeszcze bardziej niebezpieczna dla osób, które miały kontakt z nią w perspektywie dłuższego czasu.

Jak radzić sobie z oparzeniami?

W razie kontaktu z Barszczem Sosnowskiego należy niezwłocznie i dokładnie umyć skórę dużą ilością letniej wody z mydłem, a także unikać słońca przez co najmniej dwie doby. Związane jest to z faktem, że promieniowanie może zwiększyć stan zapalny oraz ryzyko powstania blizn na ciele.

Jeśli pojawią się objawy oparzeń, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.