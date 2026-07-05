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Wygląda jak gigantyczny koper, ale spotkanie z nim może skończyć się na oddziale oparzeniowym. Barszcz Sosnowskiego znów terroryzuje Polskę. Toksyczny sok potrafi przeniknąć nawet przez ubranie, a pierwsze objawy pojawiają się dopiero po kilku godzinach. Zobacz, jak rozpoznać tę niebezpieczną roślinę i co zrobić natychmiast po kontakcie, by uniknąć potwornego bólu i trwałych blizn.

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi) zwany również zemstą Stalina występuje w kilku regionach w kraju

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnovskyi) zwany również zemstą Stalina występuje w kilku regionach w kraju / Shutterstock

Barszcz Sosnowskiego – coraz większy problem w Polsce

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) od lat stanowi poważne zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz rodzimej przyrody. Roślina ta, sprowadzona do Polski w latach 50. XX wieku z Kaukazu jako roślina pastewna, szybko wymknęła się spod kontroli. Dziś barszcz Sosnowskiego spotkać można na poboczach dróg, polanach leśnych, w parkach, przy zbiornikach wodnych, a nawet w przydomowych ogrodach. Osiąga imponujące rozmiary – dorasta do 4 metrów wysokości, a jego rozłożyste liście mogą mieć nawet 2 metry długości.

Ekspansja tej inwazyjnej rośliny obejmuje całą Polskę, a jej obecność staje się coraz bardziej uciążliwa, zwłaszcza w okresie letnim, kiedy zagrożenie poparzeniami jest największe.

Toksyczne działanie barszczu Sosnowskiego

Największym zagrożeniem związanym z barszczem Sosnowskiego są silnie toksyczne substancje – furanokumaryny, obecne we wszystkich częściach rośliny. Pod wpływem światła słonecznego mogą wywołać reakcję fototoksyczną, prowadzącą do poważnych oparzeń skóry. Wystarczy krótki kontakt ze skórą, a następnie ekspozycja na promieniowanie UV, by pojawiły się bolesne zaczerwienienia, pęcherze i trudno gojące się rany. W ciężkich przypadkach mogą pozostać blizny lub trwałe przebarwienia.

Niebezpieczeństwo jest o tyle podstępne, że objawy pojawiają się z opóźnieniem – nawet kilka godzin po kontakcie z rośliną.

Sok barszczu Sosnowskiego może przenikać przez ubranie, a toksyczne opary w upalne dni mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych, nudności, bóle głowy, a nawet zapalenie oskrzeli.

Jak rozpoznać barszcz Sosnowskiego?

Wielu myli barszcz Sosnowskiego z przerośniętym koprem lub arcydzięglem. Roślina ta wyróżnia się jednak charakterystycznymi cechami:

Wysokość: dorasta do 4, a nawet 5 metrów.

dorasta do 4, a nawet 5 metrów. Kwiaty: białe, zebrane w duże baldachy o średnicy do 50 cm.

białe, zebrane w duże baldachy o średnicy do 50 cm. Liście: ogromne, pierzasto-dzielne, osiągające nawet 2 metry długości.

ogromne, pierzasto-dzielne, osiągające nawet 2 metry długości. Łodyga: gruba (do 10 cm średnicy), często z fioletowymi plamkami i sztywnymi włoskami.

gruba (do 10 cm średnicy), często z fioletowymi plamkami i sztywnymi włoskami. Siedlisko: preferuje miejsca wilgotne – brzegi rzek, rowów melioracyjnych, łąki, polany, pobocza dróg, skraje lasów i tereny przytorowe.

W razie wątpliwości, czy mamy do czynienia z tą rośliną, warto zrobić zdjęcie i skonsultować się z lokalnymi służbami ochrony środowiska.

Co zrobić po kontakcie z barszczem Sosnowskiego?

Bezpośredni kontakt z barszczem Sosnowskiego może być bardzo niebezpieczny, dlatego w razie poparzenia należy działać szybko i zdecydowanie:

1. Opuść miejsce kontaktu z rośliną – nie dotykaj innych części ciała, by nie rozprzestrzenić soku.

2. Dokładnie umyj skórę – natychmiast przemyj dotknięte miejsca letnią wodą z mydłem, nie pocieraj skóry.

3. Chroń skórę przed światłem – zakryj poparzone miejsce nieprzezroczystym materiałem i unikaj słońca przez co najmniej 48 godzin.

4. Nie drap i nie przekłuwaj pęcherzy – grozi to zakażeniem.

5. Zastosuj zimne okłady – mogą złagodzić ból i obrzęk.

6. Zgłoś się do lekarza – jeśli oparzenia są rozległe, pojawił się silny ból, gorączka lub duszności, konieczna jest konsultacja medyczna, a niekiedy nawet leczenie szpitalne.

7. Obserwuj miejsce poparzenia – zmiany mogą pojawić się nawet po kilku godzinach, a przez kilka tygodni warto chronić skórę przed słońcem, by uniknąć przebarwień.

Barszcz Sosnowskiego – jak się go pozbyć?

Usuwanie chwastów na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Zwalczanie barszczu Sosnowskiego nie jest łatwe. Usuwaniem roślin zajmują się wyspecjalizowane ekipy wyposażone w szczelne kombinezony ochronne. Istnieją dwa główne sposoby walki z tą rośliną:

Metoda mechaniczna : podcinanie korzeni, ścinanie i koszenie roślin, usuwanie kwiatostanów w pełnym rozkwicie. Zabiegi trzeba powtarzać regularnie, by zapobiec odrastaniu i rozsiewaniu nasion.

: podcinanie korzeni, ścinanie i koszenie roślin, usuwanie kwiatostanów w pełnym rozkwicie. Zabiegi trzeba powtarzać regularnie, by zapobiec odrastaniu i rozsiewaniu nasion. Metoda chemiczna: stosowanie herbicydów zawierających glifosat, a następnie zaoranie terenu dla zniszczenia nasion.

Ważne: nie należy podejmować prób usuwania barszczu Sosnowskiego samodzielnie! Obowiązek ten spoczywa na gminach. W przypadku zauważenia rośliny należy zgłosić jej obecność straży miejskiej lub gminnej.

Obecnie uprawa, rozmnażanie oraz sprzedaż barszczu Sosnowskiego są w Polsce prawnie zakazane.

Inne niebezpieczne rośliny w Polsce

Barszcz Sosnowskiego nie jest jedyną rośliną, która może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Warto uważać także na: