Bałtycki sufit cenowy. Jak „ekonomia deptaka” drenuje kieszenie Polaków

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Wakacje nad polskim morzem to nie tylko słońce i plaża, ale też coraz wyższe ceny w lokalach gastronomicznych. W tym sezonie za gofra z owocami zapłacimy nawet 36 zł, a rodzinny obiad może kosztować ponad 300 zł. Skąd te podwyżki i jak radzą sobie z nimi turyści? Sprawdzamy, co kryje się za „ekonomią deptaka”.

Najdrożej tam, gdzie tłumy

Sezon wakacyjny nad Bałtykiem to czas, gdy ceny w restauracjach i barach osiągają swoje szczyty. Najwięcej zapłacimy w miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego.

Ekonomistka dr Justyna Osuch-Mallett z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu tłumaczy, że to efekt tzw. „ekonomii deptaka”.

Tanio nad polskim morzem nigdy nie było. W sezonie to nie jest nic innego jak „ekonomia deptaka”, czyli im bliżej morza, im bliżej tłumów w sezonie, tym drożej. To jest naturalne dla naszego cyklu, ponieważ mamy bardzo krótki sezon. Jeżeli odejdziemy od tego deptaka, od morza, to te ceny zaczynają być normalne – mówi ekspertka.

Gofry i dorsz jak z luksusowej restauracji

W tym roku ceny popularnych wakacyjnych przysmaków mogą zaskoczyć. Za gofra z dodatkami, takimi jak owoce czy bita śmietana, zapłacimy od 20 do nawet 36 zł.

Filet z dorsza to wydatek około 20 zł za 100 gramów, a pełny zestaw z surówką i frytkami kosztuje około 100 zł. W tej chwili dorsz z frytkami to posiłek premium. Kiedyś to krewetki były premium, a teraz one stają się standardem i wcale nie dotyczą „paragonów grozy” – zauważa Osuch-Mallett.

„Paragony grozy” i oczekiwania turystów

Wyższe ceny są akceptowane przez klientów, jeśli idą w parze z jakością. Problem pojawia się, gdy za wysoką ceną nie stoi odpowiedni standard.

Wtedy pojawiają się te „paragony grozy” – wskazuje ekonomistka. W przypadku prostych dań konsumenci oczekują standardowej jakości w rozsądnej cenie, a poczucie przepłacenia sprzyja nagłaśnianiu tzw. paragonów grozy – dodaje.

Rodzinny obiad za ponad 300 zł

Jak wynika z badania „Wakacyjny Portfel Polaków 2026” zleconego przez Związek Banków Polskich, zestaw obiadowy dla rodziny 2+2 nad Bałtykiem kosztuje średnio 322 zł, czyli o 18 zł więcej niż rok temu. Tygodniowy pobyt nad morzem może pochłonąć nawet 10 000 zł.

To w tym roku jest nasz „sufit”. Będziemy w taki sposób zarządzać tym „portfelem wakacyjnym”, żeby jak najwięcej dostać w tym budżecie. Oznacza to, że więcej wydamy i lepiej się zorganizujemy w kwestii noclegów. Na przykład zadbamy to, aby śniadanie było albo w cenie, albo sami je sobie zrobimy. A pójdziemy na jeden fajny posiłek – radzi Osuch-Mallett.

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Polacy wydają więcej, ale chcą mieć wybór

Z badania wynika, że statystyczny Polak na tegoroczne wakacje przeznaczy średnio 2042 zł – to o prawie 300 zł więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wydamy na atrakcje, a drobne wydatki mogą najbardziej obciążyć portfel.