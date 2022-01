Mieszkańcy kilkunastu ulic z krakowskich Czyżyn, Dębnik, Nowej Huty, Mistrzejowic i Prądnika od rana do wczesnego popołudnia nie będą mieli dostępu do wody. Krakowskie wodociągi poinformowały o kilku awariach, do których doszło na terenie miasta.

