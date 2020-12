Kłopoty Google. Nie działały takie usługi jak Gmail i YouTube. Downdetector.pl informował, że problemy techniczne dotyczyły przede wszystkim Europy, ale sygnały o awarii napływały także z innych kontynentów. To oznaczało potężne perturbacje dla ludzi pracujących zdalnie, dla dzieci uczących się w domach, dla przedsiębiorców i kierowców.

(zdjęcie ilustracyjne)

Google, Gmail i Youtube przestały działać w wielu miejscach w Polsce, a także w innych krajach przed godziną 13:00. O godzinie 14:20 zespół Google poinformował, że awaria została usunięta.

Jak alarmowali użytkownicy, nie można było się zalogować na komputerach ani do poczty Gmail, ani do Youtube.

Informatycy z firmy Google przyznawali, że nie znają dokładnego powodu awarii. Informowali, że mogło chodzić o błędy w oprogramowaniu.





Użytkownicy Google zgłaszali awarie w kluczowych usługach biurowych, w tym Workspace (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje), Meet i poczcie Gmail wraz ze swoim Kalendarzem i Kontaktami. Nie działał też webowy interfejs do usługi Dysk Google - informuje portal Onet.pl.

Nie działał Google Classroom - to znaczy, że w wielu miejscach nie odbywały lekcje zdalne.

foto. downdetector.pl

foto. downdetector.pl

Jak czytamy w "New York Time", awaria Google miała zasięg globalny. Według agencji AP problem objął ok. 90 proc. użytkowników. Potwierdza to mapa, dostępna w serwisie downdetector.pl.

Jak podaje BBC, awaria dotyczyła również "inteligentnych" urządzeń połączonych z systemami firmy, takimi jak Google Home, co uniemożliwiło niektórym użytkownikom np. zgaszenie lub zapalenie świateł w domu.





foto. downdetector.pl

O godzinie 14:20 zespół Google poinformował, że awaria została usunięta.