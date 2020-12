Warszawa ściga się z czasem i pogodą. Wszystko po to, aby ścieki znów nie trafiły do Wisły. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przedłużyło tylko do połowy grudnia umowę z wojskiem na utrzymanie mostu pontonowego. Później działać ma nowy rurociąg przesyłowy. Od końca września, po kolejnej awarii kolektora, wszystkie ścieki z lewej strony Wisły są tłoczone do oczyszczalni Czajka po tymczasowej przeprawie.

