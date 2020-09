Śląska policja zatrzymała 23 pseudokibiców po III-ligowym meczu Ruchu Chorzów i Polonii Bytom w Bytomiu – większość z nich (22 osoby) to sympatycy drużyny z Chorzowa.

Zdjęcia z policyjnej akcji / Policja

Część pseudokibiców atakowała i znieważała policjantów. Do awantury doszło dlatego, że przed stadionem zebrało około 2 i pół tysiąca kibiców Ruchu Chorzów, którzy wiedzieli, że nie będą mogli wejść na mecz. Organizator wcześniej informował, że spotkanie odbędzie się bez udziału kibiców drużyny gości.

Policjanci zatrzymali 23 osoby, w tym 22 pseudokibiców Ruchu Chorzów / Policja



Pod koniec drugiej połowy pseudokibice Ruchu zaczęli szarpać oddzielające ich od policjantów ogrodzenie, obrzucali ich m.inn kamieniami i butelkami. Aby powstrzymać atak policja użyła gazu, pałek służbowych, granatów hukowych, armatki wodnej.

Kibice przyszli pod stadion choć wiedzieli, że nie zostaną wpuszczenia na trybuny / Policja



Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 17 do 44 lat oraz 18-letnia kobieta. Wszyscy trafili do policyjnego aresztu. Zajmą się nimi prokuratura i sąd.