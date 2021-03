6 osób nie żyje, 41 zostało poszkodowanych, w tym 8 jest w ciężkim stanie - to bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w nocy na autostradzie A4 koło Jarosławia na Podkarpaciu. Autokar wypadł z drogi. Autobusem podróżowało 57 osób.

/ Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna / PSP

Autokar jechał w stronę Przemyśla, w stronę granicy z Ukrainą. Pojazdem jechało 57 osób. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Autokar przez kilka godzin wyciągano z rowu. W konsekwencji zablokowany był ruch na autostradzie A4.

/ Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna / PSP

Na miejscu wypadku pracowali m.in. strażacy, policja, ratownicy medyczni oraz prokurator. Skierowano tam też dwa śmigłowce do transportu rannych: Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wojskowy MI8. Pasażerowie zostali ewakuowani z przewróconego autobusu przez strażaków.

/ Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna / PSP

Potem byli oni przekazywani załogom Pogotowia Ratunkowego. Ranni zostali przetransportowani do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, szpitala w Rudnej Małej oraz szpitali powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie.

Uczestnicy wypadku, którzy nie odnieśli, obrażeń trafili do miejscowej szkoły.

W tej chwili wszyscy poszkodowani już są pozabierani do szpitali czy do bursy. W sumie w szpitalu znalazły się 34 osoby. 18 osób, które nie wymagały hospitalizacji zostały zabrane do pobliskiej bursy. Strażacy już postawili wrak autokaru na koła, w tej chwili trwają oględziny prowadzone przez policję i prokuraturę. Nasze działania zakończyły się, natomiast ustalanie przyczyn, które doprowadziły do tego wypadku potrwają jeszcze przez kilka godzin - mówił RMF FM o świcie Marcin Betleja z podkarpackiej straży pożarnej. \

Około godz. 9 poinformowano, że liczba rannych wzrosła do 41 osób. Stan ośmiu z nich jest ciężki.



Na razie nieznane są przyczyny wypadku, to będą ustalać śledczy. Autobus z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, przebił bariery i wpadł do rowu. Wiadomo, że dwaj kierowcy byli trzeźwi. Jeden z nich trafił w ciężkim stanie do szpitala.

Autobus, który uległ wypadkowi, najpewniej wykonywał kursy na trasie Poznań - Chersoń.