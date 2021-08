Tragiczna niedziela w powiecie wałbrzyskim. Wczoraj, 1 sierpnia, doszło do dwóch poważnych wypadków, w których rannych zostało 10 osób, w tym dzieci. Do pierwszego ze zdarzeń doszło na drodze łączącej Szczawno-Zdrój ze Strugą, a do drugiego na trasie Bartnica - Głuszyca Górna. Tam zginęło dwoje 20-latków.

W wypadku zginęło dwoje młodych ludzi /foto. KMP w Wałbrzychu /Policja

