Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło na ulicy Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Osoba kierująca samochodem nie zatrzymała się przed przejściem dla pieszych i nie przepuściła przechodzących przez nie ojca z dzieckiem.

Na przejściu dla pieszych prawie doszło do tragedii Lubuska policja /

Do niebezpiecznej sytuacji doszło 9 czerwca po godz. 18. Mężczyzna chciał przejść wraz z dzieckiem na drugą stronę jezdni przez przejście dla pieszych. Kiedy byli już na środku pasów z prawej strony nadjechał samochód osobowy. Osoba prowadząca pojazd z dużą prędkością przejechała przez przejście nie zatrzymując się na nim.



"Gdyby nie trzeźwość umysłu mężczyzny, który w ostatniej chwili chwycił syna, mogłoby dojść do tragedii" - napisali w komunikacie policjanci.

Wyraziła skruchę

Mundurowi zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer, w tym z monitoringu miejskiego. Okazało się, że sprawczynią niebezpiecznej sytuacji jest 25-letnia mieszkanka powiatu krośnieńskiego. Postawiono jej zarzuty spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym w związku z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.



Kobieta podczas przesłuchania przyznała się do zarzutów, jednocześnie wyrażając skruchę. Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy.



Sprawa zostanie skierowana do sądu. Kobiecie grozi grzywna nawet do 5 tysięcy złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów.



Policjanci zapowiedzieli, że konsekwencji nie uniknie także kierowca busa, który chwilę przed zdarzeniem również nie zatrzymał się przed pasami i nie przepuścił mężczyzny wraz dzieckiem.



Zmiany w przepisach o ruchu drogowym - co warto wiedzieć?

Przypominamy, że 1 czerwca nastąpiła zmiana przepisów w ruchu drogowym. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko wtedy, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany:

zachować szczególną ostrożność,

zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy zbliżając się do przejścia dla pieszych zobowiązany jest do:

zachowania ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

korzystania z przejścia dla pieszych.

Zabrania się mu z kolei:

wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.