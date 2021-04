Policja pod nadzorem prokuratury zajęła się sprawą wtorkowego ataku nożownika w Rybniku na Śląsku. 28-latek został tam zraniony nożem w klatkę piersiową, ramię oraz udo.

Do ataku doszło we wtorek ok. godz. 21:45 w rejonie wybiegu dla psów przy ulicy Sztolniowej w Rybniku. Wszystko zaczęło się od sprzeczki między napastnikiem a grupą spacerujących tam osób. 46-letni mężczyzna drażnił psa należącego do 28-latka. Po zwróceniu mu uwagi odszedł, ale potem wrócił i zaatakował 28-latka nożem w klatkę piersiową, ramię oraz udo.

Policjant z zatrzymanym napastnikiem / Śląska policja /





Napastnik uciekł, ale niebawem zatrzymała go policja. W sprawie zatrzymano również 38-latkę. Kobieta jest podejrzana o utrudnianie czynności policjantom.

Jak informuje policja, życiu rannego 28-latka nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna przebywa w szpitalu.