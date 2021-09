Jest wyrok ws. ataku nożem w ośrodku wychowawczym w Rewalu w Zachodniopomorskiem. Sąd Okręgowy w Szczecinie skazał na pięć lat więzienia młodego mężczyznę, który zranił 15-letniego kolegą. Wyrok jest nieprawomocny.

Piotr J. / Marcin Bielecki / PAP

Jak poinformował PAP we wtorek rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala, sąd zdecydował o nadzwyczajnym złagodzeniu kary ze względu na to, że oskarżony nie miał ukończonych 18 lat, w czasie gdy ranił kolegę miał też ograniczoną poczytalność.

Piotr J. w grudniu ubiegłego roku, podczas porządkowania kuchni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rewalu ugodził nożem w brzuch 15-letniego Wiktora. Jak uznała prokuratura, działał z ewentualnym zamiarem pozbawienia go życia.

Ranny 15-latek otrzymał natychmiast pomoc, ale - jak stwierdzono w akcie oskarżenia - doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu: nóż uszkodził jelito cienkie. Piotr J. "z powodu upośledzenia umysłowego i zaburzeń zachowania miał znacznie ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem".

Oskarżony przyznał się do winy, ale podczas pierwszej rozprawy w czerwcu nie chciał składać wyjaśnień. We wcześniejszych wyjaśnieniach wskazywał, że przed zajęciami pokłócił się z 15-latkiem, który, jak mówił, zaczepiał go.

Zeznawał, że w dniu wydarzenia wraz z 15-letnim Wiktorem sprzątali kuchnię po zajęciach praktycznych. Piotr J. czyścił nożem blat z pozostałości ciasta. Wiktor najpierw nakazywał mu, aby pomógł mu w jego obowiązkach, a później, gdy ten odmówił, dokuczał mu mówiąc, że dziwnie zachowuje się wobec innych i jest "nienormalny". Wtedy Piotr J. wbił nóż w brzuch 15-latka.

Wyjaśniał, że chciał "nastraszyć" kolegę, aby ten przestał źle o nim mówić i podkreślił, że nie miał zamiaru go zabić.

Dodał wówczas, że stan jego psychiki pogorszył się podczas pobytu w ośrodku wychowawczym, podjął próbę samobójczą. Jak zeznawał, pisał też pisma do sądu z prośbą o umieszczenie go w szpitalu psychiatrycznym, ale wnioski nie zostały wysłane. Młody mężczyzna wskazywał, że źle się czuł w ośrodku i był źle traktowany przez współwychowanków.