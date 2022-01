Do trzech lat więzienia grozi 20-latkowi, który po dopalaczach zaatakował ratownika medycznego w Rudzie Śląskiej. Do incydentu doszło na przystanku autobusowym przy ul. 1 Maja.

Zespół Ratownictwa Medycznego został wezwany przez patrol policji do leżącego na ziemi młodego mężczyzny. Z informacji podanej przez dyspozytora wynikało, że po zażyciu nieznanej substancji chłopak przewrócił się, wymiotuje i “wykręca nim" - relacjonowała rzeczniczka Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Iwona Wronka.

Ratownicy przypięli mężczyznę pasami do noszy i przetransportowali do karetki. Gdy mierzono mu ciśnienie, 20-latek zerwał się z noszy i zaatakował ratownika. Uderzył go w twarz, poszarpał mu ubranie i złamał mu okulary.



Dalszej agresji zapobiegli policjanci, obezwładniając napastnika. Został on przewieziony do jednego ze szpitali, gdzie lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu medycznym, po czym policja podejmie decyzję o ewentualnym zatrzymaniu - poinformowała Wronka.

Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego grozi do trzech lat pozbawienia wolności.





