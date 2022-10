Co najmniej część ataków na serwery Senatu RP pochodziła z Federacji Rosyjskiej - powiedział w PAP marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Hakerzy zaatakowali Senat dzień po przyjęciu przez izbę uchwały o uznaniu rosyjskich władz za reżim terrorystyczny. "Jak mówili mi koledzy z krajów bałtyckich, ich spotykało to samo po podjęciu tego typu rezolucji. To jest tylko symbol tego, że świat powinien być zjednoczony, bo tylko zjednoczony i wolny świat może pokonać agresora, wspierając Ukrainę" - oświadczył Grodzki.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki /Tomasz Gzell /PAP