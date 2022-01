Aria to pies, labrador, na służbie w dolnośląskiej skarbówce od 7 lat. Wyszkolony do wyszukiwania narkotyków wielokrotnie odnajdywał je w najdziwniejszych miejscach pojazdów. Jego najnowsze osiągnięcie to 5 tysięcy sztuk tabletek ekstazy i ponad 1,5 kilograma metamfetaminy o wartości 0,5 mln zł umieszczone... wewnątrz zamontowanej w aucie butli LPG.

REKLAMA