Pirat drogowy z Polski, którego na początku maja zatrzymali słowaccy policjanci, trafił do aresztu. 20-latek uciekł z miejsca wypadku i ścigał się kilkadziesiąt kilometrów ze słowacką policją, zmuszając inne pojazdy do zjechania na pobocze. Zatrzymały go dopiero strzały w opony.

