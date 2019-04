Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do turystów o niewchodzenie na tafle szybko rozmarzającego lodu na tatrzańskich jeziorach. Lód jest już cienki i może się załamać, wchodzenie na taflę grozi niebezpieczeństwem – ostrzegają władze parku.

W warunkach zimowych tatrzańskie jeziora skuwa gruba warstwa lodu. Wówczas wydeptywana jest ścieżka np. przez środek Morskiego Oka. Aktualna grubość lodu na tym popularnym jeziorze to zaledwie 10-15 cm.

W nocy ze środy na czwartek w Tatrach zaczął wiać halny co spowodowało gwałtowny wzrost temperatury i szybkie topnienie śniegu i lodu. Na Kasprowym Wierchu wiatr osiągał w porywach prędkość do 100 km na godzinę. W Zakopanem temperatura w najbliższych dniach ma osiągnąć od 21 do 23 stopni Celsjusza, a nad Morskim Okiem od 15 do 18 stopni.