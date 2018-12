12 ławek o wadze 800 kg każda zamontowano na placu Adama Mickiewicza w centrum Poznania. Plac, na którym stoją m.in. Poznańskie Krzyże, to miejsce częstych uroczystości i imprez masowych; ławki mają zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników.

Jak wyjaśniła Katarzyna Parysek-Kasprzyk z poznańskiego magistratu, plac Mickiewicza został wskazany przez policję jako jedno z miejsc, które wymaga szczególnej troski. To kolejna po ulicy Półwiejskiej lokalizacja, gdzie miasto wprowadziło rozwiązania chroniące przed niespodziewanym wjazdem pojazdu w tłum ludzi.

Poszukiwaliśmy rozwiązania, które musi spełnić kilka warunków: poprawić bezpieczeństwo, wpisać się w historyczny i architektoniczny kontekst dawnej Dzielnicy Zamkowej, ale także mieć walor funkcjonalny i użytkowy. Dodatkowym utrudnieniem były bardzo wysokie koszty elementów posiadających stosowne certyfikaty bezpieczeństwa oraz fakt, że nie są one zwykle szczególnie urodziwe. Optymalnym rozwiązaniem wydawały się nam estetyczne ławki - powiedziała.



Wykonane z konglomeratu betonu i naturalnego kamienia ławki powstały we Włoszech, ich projektantem jest Dawid Strębicki. Jak ocenił wiceprezydent miasta Mariusz Wiśniewski, wpisują się stylistyką w przestrzeń placu oraz jego posadzkę. Wszystkie zostały na stałe przytwierdzone do płyty placu, co stanowi dodatkową zaporę przed nagłym wjazdem pojazdu w ludzi.



Na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu stoi pomnik Ofiar Czerwca 1956 oraz pomnik wieszcza. Jest to miejsce licznych wydarzeń kulturalnych i historycznych.