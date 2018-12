Fatalne warunki jazdy na polskich drogach. Na krajowej "15" doszło w czwartek do karambolu. Ranne zostały 2 osoby. 7 osób ucierpiało z kolei w wypadku na Pomorzu. Utrudnienia występowały także na torach. Zablokowana była trasa kolejowa z Warszawy do Białegostoku. Informacje o niebezpiecznych zdarzeniach i utrudnieniach przekazywaliście nam dzwoniąc na Gorącą Linię RMF FM. Oto zapis naszej relacji minuta po minucie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :





19:22

Ostrzeżenia przed marznącymi opadami powodującymi gołoledź wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla 14 województw.



Alert nie obowiązuje tylko w Zachodniopomorskiem i Lubuskiem.



Temperatura w niemal całej Polsce jest już poniżej zera, a to oznacza bardzo trudne warunki na drogach.

18:40

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 7 w Tokarni koło Kielc. Zablokowana jest jezdnia w kierunku na Warszawę, policja wytyczyła objazdy.



18:03

Na A4 - na odcinku w. Kostomłoty - w. Kąty Wrocławskie - doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. Nie ma osób rannych. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się 1 pasem (lewym).





17:55

Karambol trzech samochodów osobowych i ciężarówki na krajowej "17" w Łopienniku Nadrzecznym między Piaskami i Krasnymstawem na Lubelszczyźnie.



Cztery osoby zostały ranne. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem.



17:17

Kierowcy muszą uważać na śliską nawierzchnię w czterech województwach. W woj. pomorskim ostrzeżenie obowiązuje na dk 20, na odcinku Żukowo - Miastko, dk 21 na odcinku Miastko - Suchorze, dk 22 na odcinku Lipienice - Swarożyn, dk 91 na odcinku Pruszcz Gdański - Włosienica oraz dk 55 na odcinku Kwidzyn - Świerkocin. W woj. kujawsko-pomorskim ostrzeżenie dotyczy dk 5 na odcinku Rynarzewo - Biskupiec, dk 25 na odcinku Bydgoszcz - Inowrocław, dk 10 na odcinku Bydgoszcz - Toruń i dk 15 na odcinku Glinki - Inowrocław. Ślisko będzie również w woj. warmińsko-mazurskim na dk 16 na odcinku Olsztyn - Ostróda, dk 51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek, dk 58 na odcinku Olsztynek - Jedwabno i dk 53 na odcinku Olsztyn - Pasym oraz w woj. podkarpackim na dk 9 na odcinku Rzeszów - Chmielów - informuje GDDKiA.

17:14

Nawet godzinę trzeba postać przed punktem poboru opłat w Gołuskach na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Służby autostradowe radzą, by przed Poznaniem zjechać z trasy na węźle Buk.





17:00

Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu ciężarówki i pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łódź Widzew - Łowicz Główny na przejeździe przy ulicy Śląskiej w Łodzi. Linia kolejowa jest zablokowana - PKP PLK jeszcze nie jest w stanie podać, jak długo to potrwa i jakie mogą być opóźnienia pociągów.





16:55

Nie przejedziecie też krajową 16 w Lasecznie między Grudziądzem i Ostródą w Warmińsko-Mazurskiem. W zderzeniu dwóch samochodów osobowych ucierpiała jedna osoba.



Nieco dalej - na tej trasie w stronę Olsztyna - w Tomarynach policja kieruje ruchem po karambolu trzech aut.



16:54

Trzy osoby zostały ranne w karambolu ciężarówki i dwóch osobówek na krajowej "91" w Chełmnie w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa jest zablokowana.



16:22

Trudne warunki jazdy w Toruniu. Toruń jest zakorkowany, jest lodowisko, przez 40 minut pokonałem 1,5 kilometra - relacjonuje jeden ze słuchaczy.



16:05

Utrudnienia także na A2. Czy to jakiś żart? Od bramki do bramki milion aut, korki... Polną drogą szybciej się jedzie... - napisała słuchaczka.



15:57

Pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe przy ulicy Śląskiej przy skrzyżowaniu z Lodową w Łodzi. Na miejsce jadą strażacy i drogówka.



15:47

Kolejny wypadek na krajowej "15" w Warmińsko-Mazurskiem. W Brzozie Lubawskim - na odcinku Brodnica-Ostróda - doszło do zderzenia samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. Nikt nie ucierpiał. Droga jest zablokowana.

15:44

A4 jest biała - informują kierowcy. Od jednego ze słuchaczy dostaliśmy filmik z okolic Rzeszowa:



Tak wygląda A4 w pobliżu Rzeszowa RMF24

15:32

Z powodu śnieżycy bardzo trudne są warunki jazdy w północno-wschodniej Polsce. Na drogi Warmii i Mazur wyjechało już 30 pługosolarek, dodatkowe pojazdy będą sukcesywnie uruchamiane. Śnieg sypie w pasie od Elbląga przez Ostródę do Olsztyna. Opady przesuwają się na wschód i niedługo obejmą cale województwo.

Padać ma do rana. O poranku może to być marznący deszcz.

15:22

Megakorek pod Świeciem. W stronę Bydgoszczy tiry nie mogą podjechać pod wzniesienia. Służb brak... Na trasie Gdańsk-Bydgoszcz jeden pług i piaskarka... Wstyd... - informuje słuchacz na Gorącą Linię RMF FM.

15:11

Aż 7 osób rannych po czołowym zderzeniu dwóch aut osobowych w miejscowości Struga, niedaleko Kościerzyny na Pomorzu. Zablokowana jest tam droga wojewódzka numer 214 - policja kieruje na objazdy i apeluje o ostrożność ze względu na sypiący śnieg.



15:08

Karambol sześciu samochodów na krajowej "15" w miejscowości Byszwałd niedaleko Lubawy w Warmińsko-Mazurskiem. Ze wstępnych informacji wynika, że lekko ranne zostały dwie osoby. Na śliskiej drodze doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i dwóch ciężarowych. Droga jest zablokowana.

Nie przejedziecie również krajową 51 w Ługwałdzie między Olsztynem a Lidzbarkiem Warmińskim. Tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów.



15:06

Na Gorącą Linię RMF FM zaalarmowaliście nas, że z powodu ataku zimy zablokowana jest krajowa 5 w okolicach Gruczna koło Świecia nad Wisłą w Kujawsko-Pomorskiem.



15:02

Zablokowana jest trasa kolejowa z Warszawy do Białegostoku. W miejscowości Jasienica, między stacjami Wołomin a Tłuszcz, samochód ciężarowy zerwał sieć trakcyjną.



Na razie zarządca torów, czyli Polskie Linie Kolejowe nie jest w stanie odpowiedzieć konkretnie, kiedy usunie awarię. Reporter RMF FM usłyszał jedynie, że PLK zależy, by dziś uruchomić ruch jednym torem. Na miejscu są już ekipy techniczne, w drodze - pociąg sieciowy. Samochód do przewozu kontenerów wysięgnikiem z hakiem zerwał całkowicie jedną sieć. Będzie sprawdzane, czy uszkodził ją także nad drugim torem. Teraz pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdem, natomiast dla podmiejskich - między Wołominem a Tłuszczem - zorganizowano komunikację autobusową.

Zdj. ilustracyjne / Bernd Wüstneck / PAP/DPA