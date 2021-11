Pod koniec listopada w wielu krajach na całym świecie - w tym w Polsce - będzie się obchodziło Andrzejki. Imieniny Andrzeja to okazja m.in. do zabawy we wróżenie z wosku. Skąd w ogóle bierze się to święto i jak jest obchodzone?

Andrzejki wypadają w noc z 29 na 30 listopada / Shutterstock

Andrzejki to nieformalne, stałe święto wypadające w noc z 29 na 30 listopada (w 2021 roku jest to noc z poniedziałku na wtorek). W ten sposób obchodzone są wypadające w ostatni dzień miesiąca imieniny świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Święty Andrzej jest także patronem miłości i zamążpójścia.

Andrzejki wiązane są przede wszystkim z charakterystycznymi wróżbami, np. z wosku. Tradycyjnie wróżyły sobie niezamężne kobiety, które miały dowiedzieć się, co czeka je w miłości. Obecnie formuła święta nieco się zmieniła: to przede wszystkim pretekst, by dobrze się bawić.

Andrzejki 2021 - wróżby z wosku

Najbardziej popularną formą wróżb andrzejkowych jest oczywiście lanie wosk z nieużywanych wcześniej świec. Przelewa się go do wody przez dziurkę od klucza. Kształt, w który ułoży się schłodzony wosk, to nasza wróżba.

Andrzejki 2021 - przestawianie butów

Inna wróżba, dotycząca głównie niezamężnych dziewczyn, to przestawianie butów. Uczestniczki zabawy ustawiają swoje buty od ściany do progu drzwi jeden za drugim tak, aby pięta jednego przylegała do przodu drugiego. Której but pierwszy dotknie progu, jako pierwsza wyjdzie za mąż.

Andrzejki 2021 - karteczki z marzeniami

Uczestnicy andrzejkowej zabawy mogą spisać także swoje marzenia na kartkach. Kartki następnie zwija się, wrzuca do miski i zalewa zimną wodą. Spełnią się wówczas te marzenia, które zostały zapisane na kartkach, które wypłynęły na powierzchnię. Te, które pozostały na dnie, nie doczekają się realizacji.

Andrzejki 2021 - łódeczki na wodzie

Na Andrzejkach można też pobawić się we wróżby na łódeczkach. Wykonujemy je z papieru lub łupinek orzecha i zapisujemy na nich imiona uczestników zabawy. Łódki następnie puszczamy w wannie lub misie z wodą. Osoby, których łódeczki się najszybciej spotkają, mogą zostać w przyszłości parą.

Andrzejki 2021 - obierki z jabłek

Andrzejki to także okazja do wróżb z obierek. Należy obrać jabłko tak, by obierki były jak najdłuższe. Następnie wróżący sobie musi wziąć obierkę i rzucić przez lewe ramię. Litera, w jaką obierka się ułoży na podłodze lub stole, pomoże odgadnąć imię naszej przyszłej drugiej połówki.