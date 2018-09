Solidarność była, jest i pozostanie dla Polaków naczelną wartością w stosunkach społecznych i w relacjach z innymi narodami; solidarność to fundament wolnej Polski - powiedział w sobotę w Poznaniu prezydent Andrzej Duda. Prezydent był gościem odbywającego się w stolicy Wielkopolski zgromadzenia plenarnego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Wydarzenie zorganizowano pod hasłem "Solidarny duch Europy". Do Poznania zaproszeni zostali przewodniczący konferencji episkopatów z 45 krajów. Wiodącymi tematami obrad są wolontariat i solidarność.

Andrzej Duda

Solidarność była, jest i pozostanie dla nas, Polaków naczelną wartością zarówno w wewnętrznych stosunkach społecznych, jak i w relacjach z innymi narodami i państwami. Solidarność to fundament wolnej Polski. Nie przypadkiem to właśnie pojęcie solidarności, tak przecież złożone i trudne, stało się hasłem i nazwą wielkiego, ogólnonarodowego ruchu, pod którego sztandarami my, Polacy obaliliśmy komunistyczne władze - powiedział Andrzej Duda.



Jak dodał, solidarność była również jednym z kluczowych pojęć nauczania społecznego Jana Pawła II, które, jak podkreślił, "jest dla nas najważniejszą busolą na drodze budowania własnego, suwerennego państwa".



Wskazania św. Jana Pawła II, by kształtować rzeczywistość społeczną i gospodarczą, która jest sprawiedliwa i służy dobru człowieka, łącząc wolność z międzyludzką solidarnością, wolny rynek z solidaryzmem społecznym stanowią dziś podstawę ustroju ekonomicznego i socjalnego niepodległej Polski - zapewnił prezydent.



Andrzej Duda przypomniał, że Jan Paweł II, przemawiając w 1999 roku w polskim parlamencie, "podkreślał poparcie Stolicy Apostolskiej dla integracji Polski z Unią Europejską, jednocześnie zaś wskazał, że doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwo duchowe i kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej, zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie".



Pomni tych słów chcemy, właśnie w imię solidarności, dzielić się naszym doświadczeniem z innymi narodami Europy. Chcemy świadczyć o wierności chrześcijańskiemu dziedzictwu, które jest stale aktualne i ma olbrzymią wartość dla budowania nowoczesnego państwa i społeczeństwa - powiedział prezydent.



Chcemy przypominać bliźnim w innych krajach Europy o uniwersalnych wartościach, które nas wszystkich łączą, zwłaszcza zaś o solidarności, która powinna być zasadą w naszych wzajemnych relacjach. Pragniemy, aby pierwotne chrześcijańskie inspiracje, którymi kierowali się ojcowie założyciele Unii Europejskiej pozostały podstawą łączącą państwa i narody naszego kontynentu - dodał.



"W dziejach naszego narodu Kościół odgrywał zawsze rolę wyjątkową"

Andrzej Duda podkreślił, że stałe powracanie do nich i "refleksja nad tym, co pozwoliło zjednoczyć nasze siły i budować wspólny, europejski dom" jest receptą na kryzys, który dotknął zjednoczoną Europę, kluczem do skutecznych reform oraz do dalszego pomyślnego i szczęśliwego rozwoju.



Prezydent przypomniał, że organizacja zgromadzenia plenarnego CCEE w Poznaniu ma związek z trwającymi w tym roku obchodami jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego.



Bardzo się cieszę, że przedstawiciele konferencji episkopatów państw europejskich postanowili tym razem zgromadzić się właśnie w tym miejscu ze względu na 1050-lecie przybycia do Poznania biskupa Jordana. Rok 968 był istotną datą w dziejach umacniania się naszego młodego wówczas państwa i Kościoła - powiedział.



Duda przypomniał też, że spotkanie w Poznaniu odbywa się w czasie, kiedy Polacy świętują 100. rocznicę odzyskania niepodległości. W dziejach naszego narodu Kościół odgrywał zawsze rolę wyjątkową, ale jego misja nabierała szczególnego znaczenia w czasach niewoli, zaborów i okupacji - zaznaczył prezydent dodając, że "także w epokach wolności hierarchowie i kler wspierali władze suwerennego państwa polskiego w budowaniu silnej i sprawiedliwej ojczyzny".



Udział w toczonej razem walce o wolność i we wspólnej pracy dla suwerennej Rzeczypospolitej ukształtowały wyjątkowe relacje wzajemnego przywiązania i solidarności między polskim narodem a Kościołem. Stąd też my, współcześni Polacy żyjący we własnym wolnym, niepodległym i suwerennym państwie, darzymy Kościół głębokim zaufaniem (...), bo nigdy się na nim nie zawiedliśmy - powiedział.



Prezydent przypomniał w swoim wystąpieniu także pomoc, jaką Polacy otrzymywali w latach komunizmu od "współbraci z Europy Zachodniej", ze strony wspólnot i organizacji chrześcijańskich. Podziękował za wsparcie Kościołom zachodnim. Był to wspaniały przykład solidarności chrześcijan ponad granicami państw i ustrojów - podkreślił.



Rada Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) powstała w 1971 r. W jej skład wchodzą przewodniczący episkopatów krajów europejskich oraz biskupi będący jedynymi katolickimi ordynariuszami w swoich krajach. Zadaniem rady jest koordynowanie współpracy Kościołów lokalnych Europy. Spotkanie w Poznaniu zakończy się w niedzielę.

