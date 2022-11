Na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej. Zginęło dwóch obywateli Polski – potwierdza Ministerstwo Spraw Zagranicznych w najnowszym komunikacje. Do MSZ-u wezwano ambasadora Rosji z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie. Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda wydali oświadczenia. Duda podkreślił, że nie ma w tej chwili dowodów, które potrafią wskazać, kto wystrzelił rakietę, która trafiła w terytorium Polski. Dodał, że bardzo prawdopodobne, iż jeszcze dziś ambasador Polski przy NATO wystąpi z wnioskiem o uruchomienie art. 4, czyli pilnych konsultacji wszystkich członków Sojuszu.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

01:51

Relacja została zakończona. Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziecie na rmf24.pl

01:44

Na popołudniowym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ przedstawię polskie stanowisko wobec obecnej sytuacji - poinformował stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski.

01:21

Kolejne zdjęcie z miejsca zdarzenie nadesłane na Gorącą linię RMF FM. / Gorąca Linia RMF FM

01:18

Rozmowa z wezwanym do MSZ ambasadorem Federacji Rosyjskiej Siergiejem Andriejewem już się odbyła, zakończyła się we wtorek przed północą - poinformował w nocy z wtorku na środę rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

01:17

Eksplozja w Polsce, która zabiła dwie osoby, jest "nie do przyjęcia" i wymaga natychmiastowego wyjaśnienia i podjęcia odpowiednich środków, poinformował w nocy prezydent Bułgarii Rumen Radev.

01:05

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jourova powiedziała w czeskiej telewizji publicznej, że sytuacja po rosyjskich ostrzałach rakietowych jest bardzo poważna i najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejnym rozdziałem konfliktu zbrojnego. Zapewniła też Polskę o solidarności i gotowości do pomocy.

00:56

"Sojusz Północnoatlantycki jest w stanie gotowości. My wzmocniliśmy gotowość polskich sił zbrojnych. Nasze samoloty dzisiaj są na polskim niebie, będą wspierane przez samoloty sojusznicze. Chcę wszystkich zapewnić, że działamy bardzo spokojnie. W sposób bardzo rozważny. Nie są podejmowane żadne pochopne decyzje. Proszę, żeby wszyscy byli spokojni. Polscy żołnierze są na miejscu, sojusznicze wsparcie jest" - podkreślił Andrzej Duda.

00:52

"Fakty są takie, że są cały czas prowadzone czynności śledcze na miejscy zdarzenia. Prezydent Joe Biden zadeklarował, że udzieli nam wsparcia w postaci amerykańskich ekspertów. To będzie działanie wspólne, sojusznicze. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie wyjaśniona" - powiedział Andrzej Duda. "Przez cały dzień trwał rosyjski atak rakietowy na Ukrainę, ale nie mamy żadnych jednoznacznych dowodów na to, kto wystrzelił tą rakietę. Prowadzone są czynności śledcze. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej, ale to jest w trakcie badania" - dodał.

00:46

"Joe Biden jasno i wyraźnie powiedział, że USA dotrzymują sojuszy, są z nami. Wszystkie zapisy Traktatu Północnoatlantyckiego i zobowiązania sojusznicze są obowiązujące. USA stoją razem z nami na straży bezpieczeństwa polskiego, tak jak i całego NATO. Te same słowa usłyszałem od premiera Wielkiej Brytanii " - zapewnia Andrzej Duda.

00:43

Teraz oświadczenie wygłasza prezydent Andrzej Duda. "Chcę złożyć głębokie wyrazy współczucia dla najbliższych dwóch naszych obywateli, którzy dzisiaj zginęli w wyniku wybuchu najprawdopodobniej rakiety, która spadła na naszym terytorium, 6-kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy. Jestem po całym szeregu konsultacji międzynarodowych" - powiedział Duda.

00:34

"Apeluję do wszystkich Polaków, aby zachować spokój wobec tej tragedii. Bądźmy rozważni, nie dajmy sobą manipulować. Musimy być rozważni i opierać się wyłącznie na faktach" - podkreślił premier.

00:32

"Jesteśmy w stałym kontakcie z rządem Ukrainy. Na miejscu zdarzenia znajdują się nasze służby m.in. saperskie. Podnieśliśmy w stan podwyższonej gotowości wszystkie służby - policji, straży, straży granicznej, PSP i służby specjalne"- informuje Morawiecki.

00:30

"Najważniejsze decyzje, które podjęliśmy - po pierwsze zdecydowaliśmy o podniesieniu gotowości bojowej wybranych oddziałów polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania przestrzeni powietrznej. Po drugie prowadzimy analizy i konsultacje z naszymi sojusznikami w zakresie potencjalnego użycia artykułu 4. Traktatu Północnoatlantyckiego. Po trzecie - zdecydowaliśmy również o wezwaniu ambasadora Federacji Rosyjskiej do Ministerstwa Spraw Zagranicznych" - oświadczył premier.

00:25

Przed chwilą zakończyło się specjalne przemówienie, podczas którego omówione zostało całe zdarzenie w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. W Przewodowie doszło do eksplozji, w wyniku której dwójka naszych rodaków straciła życie. Jestem myślami z ich rodzinami, z ich bliskimi - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

00:22

W środę odbędzie się nadzwyczajne spotkanie ambasadorów państw NATO poświęcone wybuchowi w Polsce, w wyniku którego zginęły dwie osoby - poinformowała we wtorek późnym wieczorem rzeczniczka Sojuszu Oana Lungescu, cytowana przez agencję informacyjną AFP.

00:21

Usłyszałem zapewnienia, że możemy liczyć na wsparcie USA - napisał po telefonicznej rozmowie z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.



00:20

00:17

Rozmawiałem telefonicznie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą, przekazałem też kondolencje z powodu śmierci polskich obywateli, ofiar "terroru rakietowego Rosji" - przekazał wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że wymienił się z Dudą dostępnymi informacjami, które mają wyjaśnić fakty.



00:07

"W dniu 15 listopada 2022 r. miał miejsce kolejny wielogodzinny zmasowany ostrzał całego terytorium Ukrainy i jej infrastruktury krytycznej prowadzony przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. O godzinie 15:40 na terenie wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk produkcji rosyjskiej, w wyniku czego śmierć poniosło dwóch obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zdarzeniem minister spraw zagranicznych prof. Zbigniew Rau wezwał ambasadora Federacji Rosyjskiej do MSZ z żądaniem niezwłocznego przekazania szczegółowych wyjaśnień" - poinformowało w komunikacie MSZ.

23:59

Przed północą zakończyło się posiedzenie Rady Ministrów zwołane w związku z eksplozją, do której doszło w Przewodowie (woj lubelskie). Po godz. 24. planowana jest konferencja prasowa w tej sprawie i oświadczenie premiera - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

23:58

W kontekście wydarzeń w powiecie hrubieszowskim, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau odbył rozmowę telefoniczną z minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock - poinformowało MSZ.

23:54

"Moje myśli są dziś wieczorem z naszymi przyjaciółmi i sojusznikami w Polsce" - napisała we wtorek na Twitterze minister obrony Niemiec Christine Lambrecht, odnosząc się do informacji o eksplozji w Polsce, w wyniku której zginęły dwie osoby. "NATO pozostaje silne" - napisała Lambrecht.



23:53

"Poleciłem Prokuratorowi Krajowemu objęcie osobistym nadzorem śledztwa w sprawie eksplozji rakiety i śmierci dwóch polskich obywateli. Na miejscu od kilku godzin pracuje zespół prokuratorów wraz z nadzorowanymi przez nich służbami i biegłymi" - poinformował na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

23:24

Amerykański rząd podkreśla, że na razie czeka na ustalenia z Polski w sprawie eksplozji w Przewodowie. Rzecznicy Pentagonu i Departamentu Stanu USA powtarzali na spotkaniach z dziennikarzami, że nie będą spekulować dopóki nie będzie wiarygodnych informacji z naszego kraju.

23:39

Doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych Anton Heraszczenko opublikował na Twitterze nagranie, na którym wydać, jak polscy wojskowi saperzy podjeżdżają pod miejsce wybuchu w Przewodowie.

23:35

Zmarli mężczyźni mieli około 60 lat - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Kot. Dziennikarze czas nie są przepuszczani do miejsca eksplozji. Policjanci stoją w poprzek drogi, na miejscu ma się pojawić wojewoda lubelski.

23:30

Niemcy z uwagą śledzą doniesienia o potencjalnym uderzeniu rosyjskich rakiet w polskie terytorium. O swoim wsparciu dla Polski zapewniła minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock. Szefowa niemieckiej dyplomacji napisała, że myślami jest przy swoim sąsiedzie i sojuszniku, jakim jest Polska. Jednocześnie dodała, że wraz z partnerami z Polski i NATO monitoruje sytuację. Podobne głosy płyną też od naszych innych sąsiadów.

23:26

"Unia składa najszczersze kondolencje rodzinom ofiar wybuchu w Polsce" - oświadczył wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell. "Jestem w kontakcie z partnerami w sprawie wybuchu w Polsce, w którym zginęły dwie osoby. Dziesiątki rakiet zostały dziś wycelowane w Ukrainę. Pełna solidarność z Polską i Ukrainą" - zapewnił Borrell na Twitterze.

23:24

"Jestem głęboko zaniepokojona wydarzeniami w Polsce, po doniesieniach o eksplozjach i ofiarach po rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę. Podczas gdy uważnie śledzimy sytuację, wszystkie moje myśli i solidarność są z Polakami. Europa to Przewodów" - napisała na Twitterze przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola.

23:21

Pojawiły się najnowsze zdjęcia z Przewodowa. Widzimy na nich wielu mundurowych, którzy odgradzają miejsce, gdzie doszło do eksplozji.

/ Wojtek Jargiło / PAP

/ Wojtek Jargiło / PAP

/ Wojtek Jargiło / PAP

/ Wojtek Jargiło / PAP

/ Wojtek Jargiło / PAP

23:17

"Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych z najwyższą uwagą śledzi sytuację w Polsce" - napisał na Twitterze szef dyplomacji Antonio Tajaniy Szef MSZ poinformował, że jego resort jest w kontakcie z krajami europejskimi i sojusznikami z NATO. "Jestem blisko z narodem polskim"- dodał minister Antonio Tajani.

23:15

"Stało się to, przed czym od dawna przestrzegaliśmy. Terror nie ogranicza się do naszych granic. Rosyjskie rakiety uderzyły w Polskę, to poważna eskalacja" - tak eksplozje w Przewodowie na Lubelszczyźnie skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

23:13

W Przewodowie na Lubelszczyźnie, gdzie doszło do eksplozji, jest reporter RMF FM Krzysztof Kot. Służby cały czas pracują na miejscu. Odgradzają drogę dojazdową do miejsca, w którym doszło do wybuchu. Stanisław - mieszkaniec Przewodowa - mówi, że kiedy był w oborze usłyszał dwa przeraźliwe świsty. Były to dźwięki jakiego nigdy wcześniej nie słyszał. Potem dowiedział się, że doszło do wybuchu. Mężczyźni, którzy zginęli, to byli jego koledzy. Znał ich od dziecka. Jeden z nich był pracownikiem skupu, drugi rolnikiem i przywiózł zboże, żeby je sprzedać.

23:07

Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że podniesiono w stan gotowości bojowej jednostki wojskowe i służby mundurowe. Co to oznacza? Zazwyczaj chodzi o zwiększenie obsady kadrowej poszczególnych jednostek. Możliwe jest ograniczanie podróży służbowych i urlopów. W takich przypadkach wzmacnia się też ochronę obiektów wojskowych, w tym między innymi dowództw i sztabów. W przypadku wojska wzywa się też do jednostek macierzystych żołnierzy delegowanych w inne miejsca. Jest też możliwość zatrzymania w jednostkach szkolących się żołnierzy rezerwy. Wyznaczeni żołnierze mogą otrzymać broń osobistą. Jeśli na przykład chodzi o policję, - podniesienie stanu gotowości oznacza to, że funkcjonariusze muszą się liczyć z wezwaniem do służby w każdym momencie. W takich sytuacjach dokonuje się też przeglądu procedur dotyczących zarządzania kryzysowego i na przykład aktualizuje się je, a także przeprowadzany może być przegląd sprzętu - wyjaśnia dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.

23:01

Teraz prezydent Polski Andrzej Duda rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W kancelarii premiera trwa także nadzwyczajne posiedzenie rządu.

22:58

"Otrzymujemy bardzo niepokojące informacje z Polski. Myślami jestem z Polakami. Jesteśmy w ścisłym kontakcie z Polską i innymi sojusznikami w NATO" - oświadczył szef duńskiej dyplomacji Jeppe Kofod. Jak dodał, "wciąż nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło" w Polsce. "Staramy się to wyjaśnić wspólnie z naszymi sojusznikami" - podkreślił.

22:57

"Doniesienia z Polski budzą zaniepokojenie, najważniejsze jest uzyskanie dokładnych i potwierdzonych informacji" - przekazał na Twitterze prezydent Finlandii Sauli Niinisto, podkreślając, że władze tego kraju bezustannie śledzą sytuację.

"Stoimy u boku Polski i zareagujemy kiedy uzyskamy niezbędny obraz sytuacji" - napisała z kolei premier Sanna Marin. "Razem. Zjednoczeni" - podkreśliła we wpisie na Twitterze.

22:55

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że polski rząd zdecydował, by podjąć się weryfikacji, czy zachodzą przesłanki do tego, "aby uruchomić procedury wynikające z artykułu 4. Paktu Północnoatlantyckiego". Na czym polega art. 4 NATO, a na czym art. 5 NATO?

22:50

Jeszcze dziś wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak odbędzie pilną rozmowę z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej.

22:40

"Prezydent zdecydował o zwołaniu w środę na godz. 12.00 Rady Bezpieczeństwa Narodowego" - przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP.

22:39

"Jestem zaniepokojona doniesieniami o wybuchu w Polsce po zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na ukraińskie miasta" - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po informacji, że na terytorium naszego kraju mogła spaść rosyjska rakieta.

22:37

"Trzeba bronić każdego centymetra terytorium NATO!" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Przedstawiciele władz krajów członkowskich NATO wyrazili wieczorem zaniepokojenie płynącymi z Polski informacjami o eksplozji w Przewodowie w województwie lubelskim. Kraje te deklarują pełne wsparcie dla władz Polski.

22:36

"Było między czwartą a piątą. Ja akurat byłem na podwórku, słychać było dwa potężne wybuchy. Psy uciekały do budy, bo się bały. Później rozdzwoniły się telefony. Okazało się, że to dwie rakiety spadły na Przewodów i zmarły dwie osoby. Później na miejsce zaczęły jeździć straże na sygnałach i już było widać, że coś się stało. Jest panika. Ludzie się boją, każdy obawia się wojny. Ja mieszkam niecałe półtorej kilometra od granicy, także jesteśmy na pierwszej linii" - tak opisał wybuchy w RMF FM przewodniczący radny powiatu hrubieszowskiego Józef Kuropatwa.

22:33

"NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy prowadza konsultacje" - oświadczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg. "Rozmawiałem z prezydentem Andrzejem Dudą o wybuchu w Polsce. Złożyłem kondolencje. NATO monitoruje sytuację, a sojusznicy prowadzą ścisłe konsultacje. Ważne jest, aby wszystkie fakty zostały ustalone" - napisał Stoltenberg na Twitterze.

22:31

"Trwa rozmowa prezydentów Polski i USA - Andrzeja Dudy i Joe Bidena" - poinformował Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

22:25

"Prezydent przed chwilą zakończył rozmowę z sekretarzem generalnym NATO. Weryfikujemy, przesłanki wykorzystania artykułu 4. Sojuszu, czyli konsultacji wszystkich członków Sojuszu dotyczących właściwej odpowiedzi. Jesteśmy w bardzo intensywnym kontakcie z sojusznikami. Spodziewamy się rozmowy ze stroną amerykańską. Jestem w stałym kontakcie z doradcą ds. bezpieczeństwa USA. Każdy komunikat wymaga dużej ostrożności, stąd też ograniczamy się do tej informacji, którą przekazuję" - powiedział na konferencji prasowej Jacek Siewiera, szef BBN.

22:17

"Zdecydowaliśmy przed chwilą, aby podjąć weryfikację czy zachodzą przesłanki do tego, aby uruchomić procedury wynikające z paktu 4. NATO" - powiedział Müller.

22:14

"Na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło do eksplozji. Na miejscu przebywają nasze służby, które wyjaśniają sytuację. Będą tę sprawę wyjaśniały również całą noc oraz przez czas, który będzie niezbędny do tego, aby tę sprawę wyjaśnić. Wdrożono procedury, które są przewidziane w takiej sytuacji, przed chwilą zdecydowano o tym, żeby podwyższyć gotowość niektórych jednostek bojowych, wojskowych na terenie Polski oraz zwiększyć gotowość bojową jednostek i innych służb mundurowych na terenie naszego kraju" - przekazał rzecznik rządu Piotr Müller.

22:10

Kolejne nagranie z miejscowości Przewodów. Udostępnił je w mediach społecznościowych "Dziennik Wschodni".

22:09

Doniesienia z Polski wprowadziły na światowych rynkach finansowych nerwowość - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Kurs złotego zauważalnie spada, a zagraniczne waluty u nas drożeją. Frank szwajcarski drożeje o 5 groszy do poziomu 4,83. Podobnie w górę idzie kurs euro wynoszącego 4,71 i dolar do ceny 4,56. Pierwsza reakcja na zwołanie na szczytach władzy posiedzeń kryzysowych była jeszcze bardziej nerwowa, ale w ostatnich minutach nastroje nieco łagodnieją. Faktem jednak jest, że kursy walut wzrosły, a inwestorzy czekają teraz na oficjalne komunikaty.

22:07

"Rząd Kanady bardzo uważnie obserwuje sytuację po doniesieniach, że rosyjskie rakiety mogły uderzyć w Polsce" - powiedziała minister obrony Kanady Anita Anand. "Wiem o tych doniesieniach. Byłoby jednak nieostrożne komentowanie ich w obecnej chwili. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi polskimi sojusznikami i monitorujemy sytuację bardzo uważnie" - powiedziała dziennikarzom w Ottawie Anand, cytowana w kanadyjskich mediach.

21:58

Lada chwila powinno zakończyć się posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, które od dwóch godzin trwa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie.

21:48

Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zaprzeczyło doniesieniom, że na polskie terytorium spadły rosyjskie rakiety. W oświadczeniu napisano że "rosyjskie środki rażenia nie prowadziły ataków na cele położone w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy".

21:45

To w tym miejscu miało dojść do eksplozji.

/ Grafika RMF FM

21:44

Współpracujemy z Polską, by ustalić, co się stało i jakie będą kolejne odpowiednie kroki - powiedział wicerzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Vedant Patel. Zastrzegł jednak, że wciąż nie wie, co się stało w związku z doniesieniami o rosyjskich rakietach, które spadły na Polskę.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia. / RMF FM

21:43

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagranie z miejsca zdarzenia.

21:42

Wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili spotkanie w Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Apeluję, żeby nie publikować niepotwierdzonych informacji" - powiedział dziennikarzom Müller.

Rozmowy trwają między premierem oraz ministrami obrony, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także ministrem koordynatorem służb specjalnych. Według naszych informacji ma to związek właśnie z eksplozją, do jakiej doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie.

Dowiedz się więcej: Premier zwołuje pilne posiedzenie. Chodzi o eksplozję w Przewodowie

21:40

Do eksplozji doszło po południu w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby.