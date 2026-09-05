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Alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. „Śledź komunikaty”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 września (15:23) Aktualizacja: Dzisiaj, 5 września (15:48)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców dwóch województw w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Informuje on m.in. o operowaniu naszego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej.

Alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. „Śledź komunikaty”
W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo (zdj. ilustracyjne, fot. Marian Zubrzycki) /PAP

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” - tak brzmi treść SMS-ów, które trafiły do odbiorców na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Jak podają Siły Powietrzne Ukrainy, w Kijowie oraz we wschodniej, centralnej i zachodniej części kraju trwa alarm przeciwlotniczy. Rosyjskie drony lecą w kierunku obwodów charkowskiego, sumskiego, połtawskiego, czernihowskiego, dniepropietrowskiego, zaporoskiego, czerkaskiego, kijowskiego, winnickiego, żytomierskiego i chmielnickiego. W obwodach zachodniej Ukrainy graniczących z Polską nie ma na razie alarmów przeciwlotniczych.

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Alerty dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę wprowadzono niedawno, po tym, jak rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jej szczątki znaleziono na Lubelszczyźnie.


Źródło: RMF24
Tagi: alert RCB
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