Alert w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. „Śledź komunikaty”

RMF24

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do mieszkańców dwóch województw w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Informuje on m.in. o operowaniu naszego lotnictwa wojskowego w przestrzeni powietrznej.

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo (zdj. ilustracyjne, fot. Marian Zubrzycki)

W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo (zdj. ilustracyjne, fot. Marian Zubrzycki) / PAP

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty” - tak brzmi treść SMS-ów, które trafiły do odbiorców na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia.

Jak podają Siły Powietrzne Ukrainy, w Kijowie oraz we wschodniej, centralnej i zachodniej części kraju trwa alarm przeciwlotniczy. Rosyjskie drony lecą w kierunku obwodów charkowskiego, sumskiego, połtawskiego, czernihowskiego, dniepropietrowskiego, zaporoskiego, czerkaskiego, kijowskiego, winnickiego, żytomierskiego i chmielnickiego. W obwodach zachodniej Ukrainy graniczących z Polską nie ma na razie alarmów przeciwlotniczych.

Alerty dotyczące rosyjskich ataków na Ukrainę wprowadzono niedawno, po tym, jak rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i jej szczątki znaleziono na Lubelszczyźnie.